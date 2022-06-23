Мужчине грозит срок до пяти лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи пьяный мужчина пытался угнать машину, но врезался и украл аккумулятор автомобиля. В полицию курорта обратилась местная жительница. По ее словам, неизвестный проник в салон ее Daewoo, что был припаркован во дворе дома. Злоумышленник сумел запустить двигатель автомобиля и даже попытался уехать. Но, к сожалению для вора, он не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

Хозяйка автомобиля, услышав шум, выглянула в окно и увидела, как из ее машины выходит мужчина с аккумулятором. Женщина потребовала вернуть украденное, но злоумышленник начал угрожать ей монтировкой.

- Прибывшие по указанному заявительницей адресу полицейские обнаружили машину недалеко от дома пострадавшей и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний приезжий из Оренбургской области, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Опросив мужчину, правоохранители выяснили, что завести мотор ему удалось благодаря тому, что он соединил провода в замке зажигания.

- На момент задержания подозреваемый, предположительно, находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

При проведении дальнейшей проверки полицейские установили, что 32-летний оренбуржец ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в алкогольном опьянении. Тогда мужчину лишили прав на 2,5 года.

На данный момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерное завладение автомобилем», «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Грабеж» и «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

- Мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, - уточняют в краевом главке.