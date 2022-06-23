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Происшествия23 июня 2022 16:20

В Сочи возбуждено уголовное дело о хищении 18 миллионов рублей у «Водоканала»

Во время ремонтных работ подрядная организация не установила оборудование для насосной станции
Евгения ХАЛИКОВА
Результаты расследования уголовного дела и возмещение причиненного ущерба поставлены прокуратурой на контроль.

Результаты расследования уголовного дела и возмещение причиненного ущерба поставлены прокуратурой на контроль.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Сочи разбирается в коррупционной схеме, в результате которой «Сочиводоканал» лишился 18 млн рублей. В мае 2020 года руководство муниципального унитарного предприятия заключило договор с подрядчиком на выполнение ремонтных и пусконаладочных работ.

- После выполнения ремонта заказчик принял и полностью оплатил услуги коммерческого предприятия в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения, допущенные при ремонте объекта. Оказалось, что подрядная организация не установила необходимое для насосной станции оборудование.

- Работы также были выполнены не в полном объёме, не установлено предусмотренное договором оборудование. Таким образом коммерческим учреждением было похищено свыше 18 млн рублей, - уточнили в надзорном ведомстве.

Работы велись в рамках реализации инвестиционной программы МУП г. Сочи «Водоканал». Это крупный проект, предусматривающий развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения курорта с 2018 по 2022 годы.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный комитет, где возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Теперь следователям предстоит установить роли и заказчика, и исполнителя в этой схеме.

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