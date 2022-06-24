Идею пока не похоронили. Что стало с викторной оранжереей, которую хотел создать в Краснодаре Сергей Галицкий

Сергей Галицкий. Фото: fckrasnodar.ru

Ботанический сад КубГУ круглый год окружен вниманием студентов и преподавателей. А еще вызывает интерес у инвесторов. Например, в 2019 году дендрарий посетил известный бизнесмен Сергей Галицкий. После визита планировалось создание оранжерейного комплекса.

В планы входила постройка оранжереи тропического леса. Именно в этом месте должны были выращивать тропические и субтропические растения. Кроме того, предполагалось создание викторной оранжереи для водных растений (такая открылась в московском Ботаническом саду в 2016-м).

Как оказалось, проект был заказан из Германии, однако его поставили на паузу. В планы сначала вмешалась пандемия, а позднее введенные против России санкции. И пока вопрос «есть ли будущее у проекта?» остается открытым. Но, безусловно, дендрарий нуждается в поддержке.

- Нам оранжерея необходима. Во-первых, увеличилось бы количество растений в ботаническом саду. У нас и так много тех, что растут в закрытом грунте, но приходится их распределять по помещениям. А это же не дело, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» биолог Ботанического сада КубГУ Елена Бибкова. – Кроме того, расширилась бы возможность обучения студентов и школьников. Рассказывали бы про оранжерейные растения на экскурсиях, тем самым повышали бы уровень знаний среди горожан.

Однако другое детище Сергея Галицкого меняется на глазах. В новой части парка «Краснодар» работы не прекращаются. Бизнесмен, который является вдохновителем и спонсором, сам лично следит за стройкой. Его практически каждую неделю видят посетители парка, прогуливающимся по различным локациям одной из лучших зон отдыха страны.

Местным жителям уже не терпится прогуляться по новой очереди парка Галицкого и рассмотреть все ее прелести. Пока вход на территорию закрыт. Но «Комсомольской правде» - Кубань» удалось выяснить, когда планируют открыть «Японский сад».