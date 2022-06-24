Парад планет можно будет увидеть в ночь на 24 июня

Уникальный парад увидят жители Краснодарского края. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани можно будет увидеть парад планет в ночь на 24 июня. Уникальное астрономическое явление пройдет впервые за 18 лет. С трех до четырех часов ночи Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию.

- Жителям Краснодарского края, которые захотят увидеть редкое небесное зрелище, нужно будет смотреть в направлении восточной части горизонта. При этом большинство планет можно будет наблюдать невооруженным взглядом, - сообщил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Уточняется, что для наблюдения за Венерой, Меркурием, Марсом, Юпитером и Сатурном не нужны будут никакие специальных приспособления. А вот желающим увидеть Нептун и Уран все же придется обзавестись телескопом.

Конечно, чтобы увидеть планеты небо должно быть ясным. К сожалению, данные погодные условия не совсем располагают к этому.

- Мы очень надеемся, что тучи разойдутся хотя бы на один час. Наша семья давно готовится посмотреть на это астрономическое явление. Мы даже взяли в аренду телескоп и поставили напоминания на всех телефонах, - рассказала жительница Краснодара.

Последний раз небесное шоу случилось в 1982 году. В следующий раз подобное событие произойдет также через 18 лет. Оно случится 8 сентября 2040 года.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре дождь будет лить две недели.