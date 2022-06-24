На федеральную трассу в Лазаревском районе Сочи ночью сошли три селя

Фото: ФКУ «Черноморье»

В ночь на 24 июня на федеральную трассу А-147 в Лазаревском районе Сочи сошли три селя. Кроме этого, на дорогу упали три дерева. Грязь, камни, обломки деревьев и мусор частично перекрыли трассу. Движение было затруднено.

Фото: ФКУ «Черноморье»

- Сели сошли на проезжую часть в промежутке от 119 до 128 км от поселка Волконка до поселка Зубова Щель. Благодаря оперативной работе специалистов управления последствия стихии удалось устранить к 7 часам 24 июня. Движение по трассе на утро в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Экстренное предупреждение по непогоде продолжает действовать. Мобилизовано около 60 единиц спецтехники и до 200 человек личного состава. Они переведены на круглосуточное дежурство. Специалисты наблюдают уровень подъема рек на подведомственных трассах региона.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Водителей просят сохранять бдительность на дорогах и без крайней необходимости не выезжать на дороги в пики ливней.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за ливней в горах Сочи реки вышли из берегов и подтопили 20 дворов. Дороги и улицы оказались под водой в двух населенных пунктах курорта. В дома вода не заходила.