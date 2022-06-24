Последствия непогоды в Краснодаре 24 июня 2022: ночью на город обрушился сильный дождь

В ближайшие два дня в Краснодаре ожидается выпадение половины месячной нормы осадков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 24 июня на Краснодар обрушился ливень. В небе над городом сверкала молния, гремел гром. Под воду ушли десятки участков дорог. В самые проблемные места выезжала водооткачивающая техника.

По прогнозам, непогода сохранится до середины следующей недели. Но ее пик жители Краснодара пережили уже этой ночью.

Напомним, два дня назад кубанскую столицу также настигла стихия. На окраины города обрушился град размером с перепелиное яйцо.

Жители опасались, что стекла снова попадут под обстрел градом размера с орех Фото: Валерия ГОДОВНИКОВА

- Погода в Краснодаре не улучшится. Ожидается кратковременный дождь с грозой, а температура воздуха опустится еще на пару градусов, - сообщили в Краснодарском гидрометцентре.

«КП» - Кубань» напоминает, что на Кубани сохраняется штормовое предупреждение. В регионе местами пройдут сильные дожди. Порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду. Кроме того, в крае прогнозируют резкие подъемы уровня воды.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Апшеронский, Белореченский, Мостовской, Лабинский, Курганинский районы), на юго-западных притоках (Абинский, Крымский, Северский районы, Горячий Ключ) и реках Черноморского побережья (Анапа, Новороссийск, Геленджик и Туапсинский район) есть риск подъема уровней воды, - добавили в ведомстве.

В гидрометцентре также предупреждают о смерчах в Черном море. Сочи уже столкнулся с опасным погодным явлением. Одна из воронок создала хаос на курорте. Кроме этого, ночью на федеральные трассы сошли сели, а в горах оказались подтопленными 20 дворов, там реки наполнились водой и вышли из берегов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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