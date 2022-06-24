Семья из трех человек погибла в ДТП на Кубани, трое детей пострадали

Фото пресс-службы прокуратуры по региону

Страшная авария случилась 24 июня в Павловском районе Кубани. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» ехал по трассе в сторону Краснодара, съехал на обочину и влетел в грузовую машину «Даф». Три человека погибли, а также трое пострадали.

- ДТП произошло около 5:15 утра. В аварии погибли водитель, его супруга, а также ее мать. Кроме того, трое малолетних детей возрастом 8, 10, 13 лет госпитализированы c травмами средней и легкой тяжести, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы прокуратуры по региону

Водитель грузового автомобиля пояснил, что остановился на обочине для проверки датчика уровня масла, вышел из машины, подошел к капоту и приблизительно через три минуты услышал сильный удар с задней стороны.

- Авария случилась при хорошей видимости, предварительно элементы дорожной инфраструктуры соответствуют всем требованиям законодательства о безопасности дорожного движения, - отметили в надзорном ведомстве.

Фото пресс-службы прокуратуры по региону

В настоящее время дети находятся в больнице в станице Павловской, их жизням ничего не угрожает. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

По последним данным от МВД, водитель иномарки уснул за рулем, что и стало причиной аварии с летальным исходом.

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