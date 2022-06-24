Жители краснодарского микрорайона останутся без горячей воды из-за аферы

Коммунальщики вскрыли колодец и обнаружили, что срезана запорная арматура Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Только жители Комсомольского вздохнули с облегчением, ведь не так давно у них закончились плановые работы, из-за чего больше ста тысяч горожан принимали холодный душ, как тепловики огорошили печальной новостью. 50 тысячам краснодарцев нужно уже готовить тазики и кипятильники: горячую воду у них снова отключат в лучшем случае на три дня.

Так тепловики продолжают готовиться к зиме. На ремонт котельных этим летом Краснодартеплоэнерго потратит больше 60 миллионов рублей. Только где взять эти средства, если многие управляющие компании и ТСЖ не считают нужным раскошеливаться за блага цивилизации, накопив перед поставщиком долгов на 200 миллионов.

- Вот и приходится нам, помимо профилактических бесед и судов, прибегать к непопулярным мерам - ограничениям ресурса, - признались в отделе сбыта.

Прикрутить вентиль планировали и жителям ул. Тюляева, 2/1. Здесь ТСЖ накопило астрономический долг - почти 1,6 миллиона рублей! В 2022 году они не платили за горячую воду и отопление вообще ни разу! А ведь поступающие от жителей платежи за горячую воду и отопление по закону должны в течение суток передавать поставщику услуг.

Еще больше долгов накопило ТСЖ перед другим поставщиком - АТЭК: почти 3,5 миллиона! Только вот ограничить кипяток в доме все равно не получилось.

- Мы вскрыли колодец и обнаружили, что злоумышленниками срезана запорная арматура, - рассказали в эксплуатационном районе № 1, который обслуживает Комсомольский микрорайон. - Кто бы это мог сделать? Учитывая, что колодец находится прямо во дворе дома, абы кто срезать арматуру не станет.

Казалось бы, ничего особенного. Только вот расхлебывать последствия придется теперь уже не только собственникам квартир с Тюляева, 2/1, а народу почти трети Комсомольского! Для тепловиков этот злополучный колодец отныне - как мина замедленного действия: кто знает, что там может случиться после незаконного вмешательства? А ведь вокруг жилая зона, рядом бегают дети, ездят машины. Да и починить злополучную арматуру не так просто:

- Закупим за свой счет материалы и заново все установим. Сначала сольем из системы всю воду, а труба-то магистральная! Затем выполним необходимые работы, и только после этого заполним сеть вновь, - разводят руками в Краснодартеплоэнерго. - На все это уйдет примерно трое суток.

В этом колодце кто-то порылся Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Так что из-за загадочных махинаций в колодце принимать холодный душ будут жители 105 многоэтажек по улце Тюляева (20 домов), Сормовской (35 адресов), Лавочкина и 30-й Иркутской Дивизии (по 15 МКД), Уральской (20 многоэтажек), а всего это больше 50 тысяч человек!

За помощью тепловики уже обратились в УВД Карасунского округа. А понесенные убытки - это, по скромным подсчетам, больше полумиллиона рублей - придется возмещать виновным.

Тепловики даже бросили клич: всем, кто поможет в установлении всех обстоятельств и конкретных лиц, поставщик обещает приличное материальное поощрение! Эти сведения можно направлять по тел. 8 (861) 299-10-13, обещают сохранить анонимность.

Где не будет горячей воды из-за ситуации на Тюляева, 2/1 (даты будут известны позже, но скорее всего - в конце июня):

30-й Иркутской Дивизии, 1, 3, 6, 6/1, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/2, 10/1, 11, 11/2, 12, 13, 14;

Лавочкина, 3/1, 3/2, 3/3, 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 39;

Сормовская, 126, 179/1, 181, 183, 185, 187, 189, 191/1, 193, 193/1, 195, 197, 199, 201, 202/1, 202/2, 203, 204, 204а, 204б, 204/5, 204/6, 204/7, 205, 206, 208, 208/1, 208/2, 210, 212, 214, 216, 218;

Тюляева, 2/1, 2/2, 2, 4/2, 4/1, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16/1, 16, 16а, 18, 20, 22;

Уральская, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 208.