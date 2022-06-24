В Юбилейном микрорайоне Краснодара на две недели отключат горячую воду с 27 июня

Воды не будет с 27 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В нынешнем году тепловики краевой столицы завершат реконструкцию магистральной теплосети в ЮМР. Подготовительные работы уже идут полным ходом:

- Проложим трубу с надежной пенополиуретановой изоляцией диаметром 700 мм практически до реки Кубань. На самой крупной котельной РОК-1 установим новое оборудование, - констатируют в Краснодартеплоэнерго. - Чтобы самая крупная котельная города работала без сбоев, там поставят шесть современных частотных преобразователей.

Благодаря современной технике кипяток будет подаваться более стабильно:

-Оборудование энергоэффективное и простое в эксплуатации, будет работать без сбоев больше десяти лет! - рассказывает начальник эксплуатационного района Краснодартеплоэнерго № 2 Дмитрий Удалов. - Значит наши жители не будут мерзнуть в квартирах.

Также тепловики заменят головной участок магистральной теплосети на ул. Красных Партизан, который отвечает за поставку ресурса более чем в десять многоэтажек Славянского микрорайона, а также в социальные учреждения.

В связи с выполнением этих и других работ горячей воды не будет с 27 июня по 11 июля на следующих улицах и проспектах:

70 лет Октября,

Азовская,

Алма-Атинская,

Бойлерная,

Бульварное кольцо,

Вавилова,

Думенко,

Дунайская,

Калинина,

Красных Партизан,

Лукьяненко,

Мирный пер.,

Платановый бульвар,

Прикубанская,

Рождественская набережная,

Славянская,

Сочинская,

Темрюкская,

Толбухина,

Харьковская,

Чекистов,

Шифрина.