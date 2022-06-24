В Юбилейном микрорайоне Краснодара на две недели отключат горячую воду с 27 июня

Воды не будет с 27 июня
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В нынешнем году тепловики краевой столицы завершат реконструкцию магистральной теплосети в ЮМР. Подготовительные работы уже идут полным ходом:
- Проложим трубу с надежной пенополиуретановой изоляцией диаметром 700 мм практически до реки Кубань. На самой крупной котельной РОК-1 установим новое оборудование, - констатируют в Краснодартеплоэнерго. - Чтобы самая крупная котельная города работала без сбоев, там поставят шесть современных частотных преобразователей.
Благодаря современной технике кипяток будет подаваться более стабильно:
-Оборудование энергоэффективное и простое в эксплуатации, будет работать без сбоев больше десяти лет! - рассказывает начальник эксплуатационного района Краснодартеплоэнерго № 2 Дмитрий Удалов. - Значит наши жители не будут мерзнуть в квартирах.
Также тепловики заменят головной участок магистральной теплосети на ул. Красных Партизан, который отвечает за поставку ресурса более чем в десять многоэтажек Славянского микрорайона, а также в социальные учреждения.
В связи с выполнением этих и других работ горячей воды не будет с 27 июня по 11 июля на следующих улицах и проспектах:
70 лет Октября,
Азовская,
Алма-Атинская,
Бойлерная,
Бульварное кольцо,
Вавилова,
Думенко,
Дунайская,
Калинина,
Красных Партизан,
Лукьяненко,
Мирный пер.,
Платановый бульвар,
Прикубанская,
Рождественская набережная,
Славянская,
Сочинская,
Темрюкская,
Толбухина,
Харьковская,
Чекистов,
Шифрина.