Убрали подальше от людских глаз. Почему в храме спрятали подаренные Юрием Шатуновым иконы

Юра буквально оторвал иконы от сердца, чтобы подарить их храму. Фото: Олег УМАРОВ

Храм Преображения Господня в Хосте посещают не только жители Сочи, но и туристы. Не раз сюда приезжали звезды российской эстрады. Один из известных певцов Юрий Шатунов даже преподнес храму большой подарок, когда был на курорте в 2009 году.

Настоятелю Илье Быстрову он передал три старинные иконы - Неопалимую Купину, Илью Пророка и икону сошествия Святого Духа на апостолов. Святыни датируются приблизительно концом XVIII — началом XIX веков.

Лики святых Юра, можно сказать, оторвал от сердца. Фото: shatu.ru

А появились они у музыканта случайно. Еще в 1987 году он приобрел их в одном сибирском комиссионном магазинчике. Как оказалось, образы эти чудом уцелели во время сильного пожара. Певец подумал, что они имеют большую силу и купил их. Более того, часто возил иконы с собой на концерты.

Лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов вместе с настоятелем хостинского храма Преображения Господня в Сочи Ильей Быстровым. Фото: shatu.ru

Однако позже все-таки решил, что таким старинным святынями не место в доме - они должны быть в храме. Дары певца принял настоятель протоиерей Илья Быстров. Дореволюционные святыни нуждались в реставрации, потому их отправили специалисту. После ювелирной работы иконы получили вторую жизнь - их стали выставлять в зале храма для прихожан. Как удалось узнать kp.ru, в последние годы этого не делают - святыни спрятали.

Юрий Шатунов ставит свечку в храме после того, как подарил святыни. Фото: shatu.ru

В храме делали полностью другую роспись в стиле гризайль (вид живописи, выполняемой тональными градациями одного цвета. - Авт.), - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» одна из служительниц храма. - После этого выставляли уже новые иконы. А образы, подаренные Юрием, были старинные, сейчас их храним в ризнице храма.

Что дальше с ними будет, пока неизвестно. В ближайшее время выставлять их для поклонения не планируют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Был скромный, но без этого никак не мог. Что попросил Юра Шатунов на своем последнем концерте в Сочи

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет (читайте далее)