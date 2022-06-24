Семь человек пропали без вести во время подтоплений в Сочи

Поиски продолжаются

В Сочи ночью разгулялась стихия, реки вышли из берегов и подтопили два горных поселка. Во время подтоплений семь человек пропали без вести. Их разыскивает полиция и экстренные службы.

- По предварительной информации, в настоящее время неизвестно местонахождение семи человек. В поисках пропавших людей задействован весь личный состав отдела полиции Лазаревского района. В настоящее время уровень рек вернулся в русло, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: мэрия Сочи

На Кубани вновь разыгралась непогода. Сильный дождь стал причиной сложных ситуаций в городах и поселках Черноморского побережья.

В Лазаревском районе города Сочи подтоплено нескольких населенных пунктов. В поселках Солоники и Каткова Щель под удар стихии попало несколько придомовых территорий и средняя общеобразовательная школа. В поселке Зубова Щель потоком воды смыло два автомобиля, один из которых очевидцы смогли вытащить в безопасное место.

Фото: мэрия Сочи

- 24 июня потоком воды реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря унесло два легковых автомобиля. Незамедлительно к месту проведения поисково-спасательных работ направлены подразделения ЮРПСО МЧС России, Кубань-СПАС и муниципальные аварийно-спасательные формирования. К поискам привлечена авиация МЧС России - вертолет Ка-32 и спасательный катер. По предварительной информации в автомобилях могло находиться восемь человек. На данный момент спасен один. Поиски семи продолжаются, уточнили спасатели.

Стоит отметить, что о непогоде предупреждали местных жителей и гостей курорта заранее. Спасенный мужчина из одной из машин рассказал, что их просили уехать с этого места, но они решили остаться.

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