Анна Невзорова: «Счастлива быть полезной»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и мэр Сочи Алексей Копайгородский вручили Анне Невзоровой сертификат «Ростуризма» и «Синий флаг», присвоенный экопляжу Маяк

Имя этой молодой женщины-политика широко известно в городе Сочи – социально активных граждан не так много, а по-настоящему увлеченных своей деятельностью ещё меньше. Анна Невзорова – из тех, кто не может оставаться равнодушным к вопросам развития курорта и благополучия горожан.

Будучи коренной сочинкой, она изнутри знает город, его проблемы и особенности, поскольку живет здесь с самого рождения. По одним улицам она ходила в школу, по другим – на занятия художественной гимнастикой, каждый день наблюдая, как подрастают молодые деревца, а вместе с ними меняется и развивается Сочи.

Еще в школе Анна стремилась быть полезной большому количеству людей. Поэтому когда пришло время определиться, она, не сомневаясь, выбрала родной город и работу на благо его жителей.

Фото: пресс-служба Анны Невзоровой

О своем решении Анна Невзорова не пожалела. Сегодня вместе с супругом она воспитывает пятерых детей. Статус и обязанности многодетной мамы не стали помехой для успешной карьеры: Невзорова с отличием окончила университет, защитила кандидатскую диссертацию по биологии и уже много лет является руководителем группы компаний «Метрополис», объединившей лучшие технологии строительства и современные концепции развития городской среды. А в 2020 году Анна Невзорова стала депутатом Городского Собрания Сочи по избирательному округу №9. Сейчас является действующим Председателем территориальной депутатской группы Центрального района и членом Комитета по вопросам архитектуры и строительства ГСС.

Под руководством Анны Владимировны в Сочи реализованы многие значимые проекты: проведена реконструкция набережной пляжей Ривьера и Маяк, благоустроена набережная реки Сочи вдоль улицы Конституции, восстановлен фонтанный комплекс у концертного зала «Фестивальный».

Сфере, в которой когда-то мечтала работать, медицине, Невзорова уделяет особое внимание. При её активном участии построен корпус для сочинской инфекционной больницы №2 и организован ремонт в Городской больнице №2. Приобретено оборудование, необходимое курорту в период пандемии: аппарат КТ, аппарат ЭКГ экспертного класса, фиброгастроскоп, УВЧ аппарат, компрессорные ингаляторы, цистоскоп.

Фото: пресс-служба Анны Невзоровой

Как мама, не обходит вниманием Анна Невзорова проблемы материнства и детства: в перинатальном центре оснащен конференц-зал, а для тяжелобольных малышей приобретались лекарства. В нескольких школах и детских садах Сочи проведен ремонт. Один из примеров – детский сад № 39 в Завокзальном микрорайоне.

- Как и любому бюджетному учреждению, детскому саду № 39 необходима помощь, – рассказывает Анна Невзорова. – Несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт в пищеблоке, оснастили оборудованием. А минувшей осенью в саду произошла авария – вышла из строя система канализации в детских группах. Действовать нужно было без промедлений. Мы оперативно организовали ремонтные работы и устранили все неполадки. Благодаря этому дети смогли посещать детский сад почти без перерыва.

В 2020 году жители девятого избирательного округа большинством голосов оказали Анне Невзоровой доверие и не ошиблись. Депутат активно включилась в работу и буквально за полтора года вместе с коллегами-депутатами выполнила все наказы избирателей.

Фото: пресс-служба Анны Невзоровой

Ей удалось добиться положительного решения ГСС о внесении изменений в Правила благоустройства по компенсационному озеленению – увеличить количество высаживаемых растений для сохранения зеленого статуса курорта при проведении строительных и ремонтных работ.

Активное взаимодействие с населением помогло Анне Невзоровой разработать проект комплексного развития Завокзального микрорайона и реализовать первый в Сочи проект инициативного бюджетирования. На улице Туапсинской с привлечением внебюджетных средств разбит сквер, в котором высажены растения, установлено уличное освещение, оборудована зона воркаута и реконструирована контейнерная площадка. А главное – огорожена специализированная территория для выгула собак. Теперь мамы могут не переживать за безопасность своих малышей – на детских площадках животных уже не выгуливают.

Кроме того, в Завокзальном микрорайоне построены и отремонтированы детские и спортивные площадки. Активно ведутся работы по благоустройству придомовых территорий.

Фото: пресс-служба Анны Невзоровой

- Всё начинается с порядка, – утверждает Анна Невзорова. – Если его нет – не будет успеха и в серьезных проектах. Каждому из нас приятно жить в уютном доме, подъезжать к нему по хорошей, освещённой дороге, входить в чистый, отремонтированный подъезд. А каждой маме важно, чтобы её ребенок гулял в благоустроенном и безопасном дворе. К сожалению, пока таких дворов у нас немного. Но я и моя команда взяли этот вопрос на контроль – разрабатываем программу благоустройства придомовых территорий.

Ответственность, упорство, трудолюбие – главные качества, которые, по мнению Анны Невзоровой, помогают ей в жизни и в работе. Главное – уверенно и планомерно идти вперед. Четко спланированная, слаженная работа всегда приносит результаты.

Результаты работы Анны Невзоровой видны не только в Завокзальном микрорайоне. Деятельность команды под ее руководством могут оценить все, кто сегодня имеет возможность побывать на обновленной набережной пляжа Ривьера с амфитеатром. Восхищение прогуливающихся вызывает и прилегающий к набережной благоустроенный сквер, где каждый квадратный метр теперь располагает к тихому, размеренному отдыху. А ведь более полувека эта территория в самом центре города пребывала в полузабытом состоянии.

Фото: пресс-служба Анны Невзоровой

Похожая картина и на пляже Маяк – первом в Сочи и в России экопляже. Здесь усилиями команды Невзоровой проведена глобальная реконструкция с заменой всех коммуникаций и систем водоотведения. Благоустройство выполнено в соответствии с общероссийскими стандартами, за что пляжу была присуждена высокая экологическая награда – синий флаг Ростуризма.

И это лишь начало больших перемен – важных, заметных и столь необходимых сейчас как жителям Сочи, так и гостям курорта из всех уголков нашей огромной страны.

Анна Невзорова, депутат Городского Собрания Сочи:

«Я люблю свою работу. Бесконечно люблю Сочи. Я счастлива быть полезной: семье и детям, родному городу и его жителям, краю и стране. У меня есть потенциал и сильная, надежная команда, которая всецело поддерживает мое стремление каждый день трудиться на благо любимого города Сочи, его процветания и развития».