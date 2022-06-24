Можно ли купаться в Черном море в Сочи после потопа 24 июня 2022 года

Машины унесло в море. Фото: https://t.me/dzhumberovich_sochi

Природная стихия обрушилась на Сочи. Залповые ливни на курорте не прекращаются уже почти сутки. Они зарядили на побережье Черного моря накануне вечером.

За пару часов под воду ушли сразу 50 домов в горных районах курорта. Случилось это, когда вышла из берегов река Чемитоквадже.

По словам очевидцев, бурные потоки сносили все на своем пути. Они были такой силы, что утащили за собой даже две легковушки. Машины унесло в открытое море.

Внутри находились две семьи. Уже известно о гибели женщины. Пять человек остаются пропавшими без вести. Еще одного мужчину удалось спасти.

- Еще двое взрослых и трое детей числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, МЧС задействовали все водные средства и вертолет, - заявил мэр города Алексей Копайгородский.

МЧС России по Краснодарскому краю уже предупредило, что мощные ливни продлятся до конца дня. На это время местных жителей и туристов попросили не покидать дома и гостиничные номера.

- 24 июня в предгорной зоне Сочи количество осадков достигнет критерия опасного явления, - отметили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Также спасатели рекомендовали укрыть ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и воздержаться от походов на пляжи и купания в море.