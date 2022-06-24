Что происходит в Сочи после потопа 24 июня 2022: дома ушли под воду, машины унесло в море

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Уже третьи сутки Сочи проходит проверку на прочность. Его испытывает непогода. Сперва на курорт разгулялся ураган, затем обрушились залповые ливни. Они зарядили на курорте накануне.

За несколько часов в городе выпало 85 мм осадков. По словам метеорологов, это больше месячной нормы. Лило так, что реки вышли из берегов и затопили дома. Под воду ушли около 50 участков.

Вместе с домами уплывали и машины, некоторые – даже с людьми. Семьи из Ставрополя остановились на ночь около реки Чемитоквадже. Они игнорировали предупреждения спасателей и оказались в открытом море. Туда две легковушки унесло бурное течение.

Спасатели уже нашли одного мужчину. Его вытащили из моря и доставили в больницу. Также специалисты обнаружили тела двух женщин. Они устанавливают личности погибших.

Еще четырех человек ищут спасатели на вертолете и катере. На месте ЧС развернули городской оперативный штаб. Он насчитывал больше сотни спасателей.

По прогнозам синоптиков, стихия на курорте будет гулять еще минимум день, до 25 июня. Поэтому местных жителей и туристов просят не покидать дома и номера отелей.

- Мобилизованы все силы. Предупреждены все собственники пляжных территорий, - сообщил глава города Алексей Копайгородский. - Всего у нас в полной готовности в случае ЧС более 1100 человек и почти 400 единиц техники.

Также на курорте остается опасность образования смерчей. Уже не раз воронки появлялись в море, но выходили на берег. Они даже разнесли кафе на побережье.

Поэтому спасатели рекомендуют избегать смерчей. При виде воронок они советуют покинуть пляж и укрыться в помещении.