Губернатор Кубани открыл центр единоборств в Армавире

Вениамин Кондратьев сказал, что подобные центры единоборств должны быть во всех районах Кубани / Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыл в Армавире центр единоборств, которому присвоили имя Героя России Геннадия Трошева.

Глава региона назвал это событие важным и значимым для всего края. В новом спортивном комплексе местные жители смогут заниматься различными единоборствами. В том числе и самбо.

- Самбо – не просто зрелищный спорт. Он воспитывает выносливость, уважение к сопернику, формирует в человеке стержень, который помогает добиваться успеха в жизни. 7 лет назад наш край стал одним из первых участников проекта «Самбо в школу». Сегодня им занимаются более 300 тысяч школьников. Современные комплексы уже есть в Брюховецком и Павловском районах, еще в 12 муниципалитетах мы их строим. Уверен, центры единоборств должны быть в каждом районе края, – сказал Вениамин Кондратьев.

На церемонии открытия отметили, что центр единоборств построен согласно современным тенденциям. Он сможет принимать соревнования не только всероссийского, но и мирового уровней.

Площадь спортивного комплекса составляет порядка двух тысяч квадратных метров. В нем расположены раздевалки, зал для разминки, а также большой зал, где одновременно могут заниматься самбо и дзюдо около 60 человек.

В только что открытом центре единоборств состоялись соревнования XI летней Спартакиады учащихся России. За звания сильнейших боролись 230 спортсменов из 52 регионов страны. Награды победителям турнира вручил Вениамин Кондратьев. 13 представителей Кубани удостоились кубков и грамот.

– К нам приехали спортсмены со всей страны. Уверен, эти соревнования запомнятся яркими поединками. Желаю вам удачи, честной борьбы и красивых побед, – обратился к участникам соревнований губернатор.

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что депутаты ЗСК поддерживают инициативу Вениамина Кондратьева по строительству подобных спортивных объектов в каждом районе края. Они дают возможность молодежи полноценно заниматься спортом, развивать свои таланты и защищать Кубань на соревнованиях различного уровня.

В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края отметили, что по поручению Вениамина Кондратьева подобные центры единоборств строятся не только в крупных городах региона, но и в относительно небольших населенных пунктах.

С 2017 года в крае ввели в эксплуатацию 27 спортивных объектов. В этом году планируется построить еще 40 подобных сооружений. Это спортивные площадки, малобюджетные залы, бассейны и многое другое.

В этом году также планируется начать строить Дворец самбо, который будет находиться в так называемом «Городе спорта» в Краснодаре, где уже работают «Баскет-Холл» и Ледовый дворец. Дворец водных видов спорта планируют запустить в ближайшее время.

В этом году, добавили в ведомстве, в пяти муниципалитетах планируется открыть площадки для сдачи комплексов ГТО. В министерстве спорта отметили, что это даст возможность региону сохранить лидерство по популяризации комплекса «Готов к труду и обороне».