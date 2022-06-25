Замок на Затоне. Какие изменения произошли спустя год после выкупа недостроя администрацией Краснодара

Вот таким, по замыслу архитекторов, должен был быть замок на Затоне. Но его так и не достроили. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
Вообще-то это место должно было быть культурно-развлекательным центром «Парковый». Его с размахом начали строить еще в 2009 году, но потом работы остановили. И сейчас этот странный замок на Затоне в Краснодаре числится недостроем.
Замок на затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
Его судьбу решали долго, пока в июне 2021 года строение не перешло в собственность Краснодара.
Замок на затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
- На месте замка на Затоне будет детский центр, - объявили тогда в мэрии города. И назвали дату, когда там уже будут бегать ребятишки – 2023 год.
С того момента прошел ровно год. И что же изменилось?
Замок на затоне строит весь в траве. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
«Комсомолка» побывала на территории этого замка.
Замок на затоне изнутри. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
Недострой обнесен забором, по верху которого в некоторых местах – колючая проволока. Находим с одной стороны ограждения две кнопки, вызываем охрану. Но никто не выходит. Тишина полная. Поэтому проходим внутрь без проблем. За забором - высоченная трава, которая пробивается из старого асфальта.
Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
На участке - два здания. Одно поменьше, другое побольше – тот самый замок.
На цокольном этаже замка - мешки с цементом, каски и строительный мусор, покрывшийся слоем пыли.
В замке на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
Некоторые стены разрисованы граффити. Видимо, местные сталкеры забирались на территорию.
Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
На одном из этажей находим макет предположительного вида постройки. Ну прямо царское здание должно было быть.
Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
В целом тут не идут никакие работы. Здание по-прежнему заброшено.
Замок на Затоне изнутри. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
На территории неподалеку от главной постройки также находится непонятное строение, похожее на будку для охранников.
Есть и такое на территории замка. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА
Вокруг него разбросан мусор, доски, железяки. Внутри следы бывшей жизни: матрас, старая бытовая техника, выбитые окна, проломленная крыша.
На территории замка. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА