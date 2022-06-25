Замок на Затоне. Какие изменения произошли спустя год после выкупа недостроя администрацией Краснодара

Вот таким, по замыслу архитекторов, должен был быть замок на Затоне. Но его так и не достроили. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

Вообще-то это место должно было быть культурно-развлекательным центром «Парковый». Его с размахом начали строить еще в 2009 году, но потом работы остановили. И сейчас этот странный замок на Затоне в Краснодаре числится недостроем.

Замок на затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

Его судьбу решали долго, пока в июне 2021 года строение не перешло в собственность Краснодара.

Замок на затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

- На месте замка на Затоне будет детский центр, - объявили тогда в мэрии города. И назвали дату, когда там уже будут бегать ребятишки – 2023 год.

С того момента прошел ровно год. И что же изменилось?

Замок на затоне строит весь в траве. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

«Комсомолка» побывала на территории этого замка.

Замок на затоне изнутри. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

Недострой обнесен забором, по верху которого в некоторых местах – колючая проволока. Находим с одной стороны ограждения две кнопки, вызываем охрану. Но никто не выходит. Тишина полная. Поэтому проходим внутрь без проблем. За забором - высоченная трава, которая пробивается из старого асфальта.

Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

На участке - два здания. Одно поменьше, другое побольше – тот самый замок.

На цокольном этаже замка - мешки с цементом, каски и строительный мусор, покрывшийся слоем пыли.

В замке на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

Некоторые стены разрисованы граффити. Видимо, местные сталкеры забирались на территорию.

Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

На одном из этажей находим макет предположительного вида постройки. Ну прямо царское здание должно было быть.

Замок на Затоне. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

В целом тут не идут никакие работы. Здание по-прежнему заброшено.

Замок на Затоне изнутри. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

На территории неподалеку от главной постройки также находится непонятное строение, похожее на будку для охранников.

Есть и такое на территории замка. Фото: Анастасия ШЕНДЕЛОВА

Вокруг него разбросан мусор, доски, железяки. Внутри следы бывшей жизни: матрас, старая бытовая техника, выбитые окна, проломленная крыша.