Погубивший семью в ДТП на Кубани водитель ехал 13 часов без остановок

По факту аварии проводится проверка

Жесткая авария случилась 24 июня в Павловском районе Кубани. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» влетел в грузовую машину «Даф». В аварии погибли водитель, его супруга, а также ее мать. Кроме того, трое малолетних детей возрастом 8, 10, 13 лет госпитализированы.

«Автодор» сообщил, что водитель, погубивший себя, жену и тещу, ехал 13 часов без остановок.

- Как показали видеокамеры, разница между проездом фуры и минивэна этого пункта была всего три минуты. ДТП произошло буквально через несколько минут. Водитель минивэна ехал из Москвы и был за рулем как минимум 13 часов. Остановок на нормальный отдых и сон путешественники не делали. Результат печальный, - сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Автодор

Основная версия ДТП – водитель уснул за рулем.

Госкомпания «Автодор» настоятельно просит водителей в дальней дороге планировать остановки на полноценный отдых, сон, останавливаться только в отведенных для этого местах: площадках отдыха.

- На М-4 более 380 АЗС и более 90 площадок отдыха и стоянок, - отметили в компании.

Фото: Автодор

Ранее "Комсомолка" сообщала, что водитель грузового автомобиля остановился на обочине для проверки датчика уровня масла, вышел из машины, подошел к капоту и приблизительно через три минуты услышал сильный удар с задней стороны. В это время в "Даф" на скорости влетела иномарка, она съехала на обочину.