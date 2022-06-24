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Происшествия24 июня 2022 13:34

Погубивший семью в ДТП на Кубани водитель ехал 13 часов без остановок

Об этом стало известно благодаря камерам на трассе
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
По факту аварии проводится проверка

По факту аварии проводится проверка

Жесткая авария случилась 24 июня в Павловском районе Кубани. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген» влетел в грузовую машину «Даф». В аварии погибли водитель, его супруга, а также ее мать. Кроме того, трое малолетних детей возрастом 8, 10, 13 лет госпитализированы.

«Автодор» сообщил, что водитель, погубивший себя, жену и тещу, ехал 13 часов без остановок.

- Как показали видеокамеры, разница между проездом фуры и минивэна этого пункта была всего три минуты. ДТП произошло буквально через несколько минут. Водитель минивэна ехал из Москвы и был за рулем как минимум 13 часов. Остановок на нормальный отдых и сон путешественники не делали. Результат печальный, - сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Автодор

Фото: Автодор

Основная версия ДТП – водитель уснул за рулем.

Госкомпания «Автодор» настоятельно просит водителей в дальней дороге планировать остановки на полноценный отдых, сон, останавливаться только в отведенных для этого местах: площадках отдыха.

- На М-4 более 380 АЗС и более 90 площадок отдыха и стоянок, - отметили в компании.

Фото: Автодор

Фото: Автодор

Ранее "Комсомолка" сообщала, что водитель грузового автомобиля остановился на обочине для проверки датчика уровня масла, вышел из машины, подошел к капоту и приблизительно через три минуты услышал сильный удар с задней стороны. В это время в "Даф" на скорости влетела иномарка, она съехала на обочину.

ДТППроисшествия: ДТП