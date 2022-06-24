Анапу заполонили отдыхающие после известия о стихийном бедствии в Сочи

Анапа отдыхает под солнцем. Фото: Андрей Маковозов

Этим летом Анапе везет. В то время как в Сочи целый день откачивают воду даже из торговых центров, собирают оборванные провода, а главное, ищут унесенных в машинах туристов, тут отдыхают под палящим солнцем. Все дело в разном географическом положении курортных городов.

Даже самый безобидный грибной дождь для Сочи может обернуться катастрофой из-за близости гор и сложной системы рек.

Туристы загорают. Фото: Андрей Маковозов

В этом смысле степная Анапа находится в более выгодном географическом положении. Здесь природа если и обрушивает потоки воды, то они не внезапны. Прошлым летом в этом могли убедиться многие отдыхающие.

Несмотря на угрожающие прогнозы и резкую смену погодного "настроения", 24 июня пляжи полны.

Пока стихия не коснулась Анапы. Фото: Андрей Маковозов

- Люди наслаждаются теплом и солнцем, пока в Сочи рядом устраняют последствия стихии, - говорит местный фотограф Андрей Маковозов.

Прохладное море никого не останавливает от купаний. Фото: Андрей Маковозов

На его кадрах - абсолютный контраст с тем, что происходит в эти же часы в Сочи.

Пляжи заполнены отдыхающими. Фото: Андрей Маковозов

К слову, по прогнозу метеорологов, дождь все-таки доберется и до Анапы. Уже завтра, 25 июня, на курорте будет пасмурно и временами дождливо. Температура воздуха понизится до +21 градуса вместо сегодняшних +25. Вода в море тоже пока далека от комфортной +21. Но туристов от купания ни этот факт, ни запреты спасателей пока не останавливают.