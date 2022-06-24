Волна холода: Синоптики сделали неутешительный прогноз о том, когда циклон покинет Краснодарский край

Туристам, которые приедут на Черноморское побережье, придется менять планы на время отпуска - непогода на курортах затянется. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мощный циклон продолжает терзать Краснодарский край. Непогода, шутят жители Кубани, как с цепи сорвалась. Вот уже третьи сутки практически не дает передышки курортам. Тропический ливень накрыл Сочи, где последствия непогоды оказались серьезными. Из-за того что в городе разом выпало больше месячной нормы осадков, улицы превратились в реки, подтоплены дома. На время непогоды все пляжи закрыли - купаться в море туристам настоятельно не рекомендуют. Вместе с ливнями на Кубань пришло и похолодание, причем довольно ощутимое.

— В Сочи столбики термометров опустились с 34 градусов жары до 22, — пояснила начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова.

Такое же резкое понижение отметок наблюдается и в Краснодаре. И пока прогнозы синоптиков неутешительные. В выходные дни будет по-прежнему свежо. Дожди с грозой продолжатся.

- Температура воздуха в горах в ночные часы опустится до +6...+11 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +14...+19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Прохладно будет и на Черноморском побережье. Там ночью +13...18 градусов, днем - +21...26.

При этом ощущаться температура будет иначе, поскольку прогнозируют сильный северо-восточный ветер, местами его порывы достигнут 12-14 метров в секунду.

Стоит сказать, что туристам, которые приедут на Черноморское побережье, придется менять планы на время отпуска - непогода на курортах затянется. В эпицентре ненастья опять окажется Сочи.

- В курортной столице выпало порядка 25 мм влаги. И еще столько же ожидается за выходные, — говорят в центре погоды «Фобос». - И только к 28 июня стихия начнет успокаиваться, и станет немного теплее.

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