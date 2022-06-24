Погода как с цепи сорвалась. МЧС выпустило новое предупреждение из-за ливней и урагана в Краснодарском крае

Штормить море будет до середины следующей недели. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Не успел отойти Краснодарский край от неприятных сюрпризов непогоды, как МЧС выпустило новое предупреждение. Циклон, по прогнозам, покидать регион не планирует. Наоборот, он набирается сил и готовит новую порцию ливней.

- В Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, град, а также шквалистое усиление ветра до 21 метра в секунду, — говорится в информации, которую распространила пресс-служба краевого МЧС.

Экстренное предупреждение будет действовать три дня - с 24 по 27 июня. На это время жителей и гостей региона просят быть осторожными.

- Погода будет постепенно улучшаться только после 28 июня, - сообщает начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова. - Станет и теплее, отметки на градусниках вернутся к привычным 35 градусам.

Напомним, ранее сообщалось, что во всех пострадавших населенных пунктах Сочи работают мониторинговые группы. Режим действия чрезвычайной ситуации в Лазаревском районе курорта ввели в микрорайонах, которые приняли основной удар стихии на себя: Головинка и Солоники, села Алексеевское, Зубова Щель, Каткова Щель, Марьино, Татьяновка, поселок Мирный и аулы Тхагапш, Малый Кичмай и Большой Кичмай.

ВАЖНО!

В МЧС посоветовали жителям и гостям региона отказаться от походов в горы и отменить прогулки у моря. На время непогоды лучше остаться дома или в номере гостиницы.

Если вы находитесь на улице во время грозы, не стоит пользоваться мобильным телефоном.

Автомобилистам надо аккуратнее парковать машины — подальше от деревьев и рекламных конструкций.

— Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, поскольку велик риск не только попадания в них молний, но и того, что сильный ветер может ломать ветви, — рекомендуют в краевом ГУ МЧС.