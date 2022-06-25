Цемент для защиты и никаких искусственных условий: как Ботанический сад КубГУ сохраняет редчайшие растения

Био-музей под открытым небом - место с уникальными растениями. Фото: Юлия ТКАЧЕНКО

Ботанический сад КубГУ, что находится в Краснодаре, настоящий биомузей под открытым небом. Лишь на первый взгляд кажется, что это обычный сквер. На самом же деле на огромной территории произрастает тысячи редких растений. А уж сколько здесь краснокнижников! Правда, возможность увидеть их есть далеко не у всех.

Грушевое дерево, посаженное два века назад

Мало кто знает, что в Краснодаре есть два Ботанических сада. Один из них находится на улице Красных Партизан рядом с аграрным университетом. А второй – на улице Мира, 4/1 в Пашковском микрорайоне города. Именно он считается одним из первых, созданных на Кубани.

Основали его ровно 50 лет назад. Руку к этому приложили два профессора КубГУ - декан биологического факультета Арнольд Петрович Тильба и доцент кафедры ботаники Михаил Романович Дюваль-Строев.

Именно они начали собирать и бережно сохранять уникальные для нашего края растения. Всего насчитывается около 100 видов. Все они занесены в Красные книги Кубани и России.

Мало кто знает, что в дендрарии сохранилось дерево, заставшее город, когда тот еще был войсковым Екатеринодаром. Речь идет о грушевом дереве. Его посадил еще в 19-м веке ученик русского биолога Иван Владимирович Мичурин. И кто бы мог подумать - по сей день дерево плодоносит и радует урожаем.

В Ботаническом саду растут десятки краснокнижкников. Фото: Юлия ТКАЧЕНКО

- Мичурин передал его любителю, который занимался садоводством. У него было много различных сортов деревьев. Позже эта территория была занята садами казаков, затем передана сначала совхозу, а потом агробиологической станции педагогического института, на базе которой и был создан ботанический сад, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» биолог ботанического сада Елена Бибкова. - Это вековое дерево у нас сейчас произрастает в коллекции древесных растений, то есть растет само по себе.

Но, по словам биолога, необходимо тщательно следить за его состоянием, так как дерево уже в годах.

- Мы его зачистили и зацементировали, то есть сделали по науке, как положено. Вообще мы его не подкармливаем, потому что оно растет в естественных условиях. Рядом находятся другие деревья, а внизу травянистый покров, - объясняет Елена Бибкова. - Но мы контролируем, чтобы не было вредителей, болезней и других недугов.

«Божественный цветок», лотосы и подснежники

Еще один любопытный экземпляр в саду - «божественный цветок», который имеет научное название лагерстремия индийская. Она обычно украшает пейзажи сада в середине лета. Родиной этого растения является Китай. Также оно произрастает в Южной и Восточной Азии, Индии. Для России растение достаточно редкое - его можно встретить только в Краснодарском крае.

Особенность этого растения заключается том, что оно защищает себя самостоятельно. Благодаря твердой древесине ему не страшны вредители - они просто не могут его прокусить.

Еще одна гордость Ботанического сада - лотосы. В России они растут только в четырех зонах, одна из которых находится в Краснодарском крае. На Кубани их цветение можно наблюдать, например, на полуострове Тамань, в поселке Белозерном, Новороссийске. А в учебном ботаническом саду им выделено отдельное место - каждый вид произрастает в своем водоеме. Особого внимания заслуживает занесенный в Красную книгу России лотос орехоносный, а также привезенный с Дальнего Востока лотос Комарова, названный в честь ботаника Владимира Леонтьевича Комарова.

В учебном ботаническом саду лотосам выделено особое место - каждый вид произрастает в своем водоеме. Фото: Юлия ТКАЧЕНКО

А еще в саду можно встретить подснежники. Несмотря на популярность этого растения, оно занесено в Красные книги России и Краснодарского края. Этому виду флоры нужны охрана и уход, чтобы окончательно не исчез. Потому за состоянием популяций следят ученые. Кстати, в дендрарии можно найти сразу три вида краснокнижника: подснежник альпийский, подснежник складчатый и подснежник Воронова.

- Для нас каждое растение - как ребенок, которого мы холим и лелеем. Но это не значит, что мы создаем для них какую-то фантастическую среду. Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы краснокнижники росли в естественных условиях. При искусственных растения чувствуют себя хуже, - говорит биолог ботанического сада Елена Бибкова. - Например, если подснежник должен расти под пологом леса, мы высаживаем его именно там. Кроме того, стараемся выращивать его не в монокультуре, а среди других растений. Наша задача состоит в том, чтобы сделать реинтродукцию, то есть отправить флору обратно в природу.

Каждому растению создают максимально приближенные к природе условия. Фото: Юлия ТКАЧЕНКО

БУДЬ В КУРСЕ!

Можно ли попасть в Ботанический сад КубГУ?

Сегодня сад - важнейший центр сохранения и изучения биоразнообразия, редких и исчезающих растений, коллекционный генофонд которых постоянно расширяется. Поэтому, чтобы не создать угрозы для здешних обитателей, посторонним вход на территорию запрещен. То есть свободно прогуляться, как в Ботаническом саду на Красных Партизан, увы, нельзя.

- В результате скрещивания и подбора мы выводим новые сорта растений. Например, недавно был создан гибискус травянистый. Сейчас этот сорт проходит испытания, - говорит директор объекта Татьяна Яненко. - Вообще наша задача состоит не столько в селекционной работе, сколько в сохранении редких и исчезающих растений. И здесь мы руководствуемся тем же правилом, что и врачи: «главное - не навредить».