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Общество25 июня 2022 11:17

Катались по станице, а потом подожгли машину. На Кубани два парня украли автомобиль и пытались уйти от ответственности

На Кубани двоим парням грозит до семи лет тюрьмы за угон и поджог машины
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Павловского района Кубани накануне вечером как обычно загнал свою машину во двор и ушел в дом. Проснувшись утром, он вышел на улицу, но автомобиля не увидел – машины и след простыл. Взволнованный хозяин, не понимая, куда подевался ВАЗ-21061, тут же позвонил в полицию и обо всем сообщил. Через время сотрудники органов были уже на месте пропажи.

Главной версией того, куда же делась машина, стала кража.

- Полицейские осмотрели место, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поиски начались. Полицейские устанавливали, кто же угнал машину в небольшой станице Незамаевской. Спустя время ее удалось найти. Точнее, что-то похожее на автомобиль, который еще вечером стоял во дворе как новенький. Угонщики подожгли машину и оставили на дороге Веселая - Новолеушковская.

Позже нашлись и сами причастные – как выяснилось, автомобиль угнали два местных жителя. Вечером, изрядно выпив, 21-летние парни увидели во дворе машину. Хозяин не запер двери, а в замке зажигания, к радости подозреваемых, остался ключ.

Парни зашли во двор, смело завели машину и уехали кататься по станице. Спустя время угнанный автомобиль заглох на дороге. Тогда подозреваемые, чтобы избавиться от машины и таким способом уйти от ответственности, решили поджечь ее. И после этого сбежали.

Ущерб хозяину составил почти 55 тысяч рублей. Тем временем подозреваемым за ночную поездку грозит до семи лет тюрьмы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас парни находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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