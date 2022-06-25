Катались по станице, а потом подожгли машину. На Кубани два парня украли автомобиль и пытались уйти от ответственности

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Житель Павловского района Кубани накануне вечером как обычно загнал свою машину во двор и ушел в дом. Проснувшись утром, он вышел на улицу, но автомобиля не увидел – машины и след простыл. Взволнованный хозяин, не понимая, куда подевался ВАЗ-21061, тут же позвонил в полицию и обо всем сообщил. Через время сотрудники органов были уже на месте пропажи.

Главной версией того, куда же делась машина, стала кража.

- Полицейские осмотрели место, опросили возможных очевидцев и составили ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поиски начались. Полицейские устанавливали, кто же угнал машину в небольшой станице Незамаевской. Спустя время ее удалось найти. Точнее, что-то похожее на автомобиль, который еще вечером стоял во дворе как новенький. Угонщики подожгли машину и оставили на дороге Веселая - Новолеушковская.

Позже нашлись и сами причастные – как выяснилось, автомобиль угнали два местных жителя. Вечером, изрядно выпив, 21-летние парни увидели во дворе машину. Хозяин не запер двери, а в замке зажигания, к радости подозреваемых, остался ключ.

Парни зашли во двор, смело завели машину и уехали кататься по станице. Спустя время угнанный автомобиль заглох на дороге. Тогда подозреваемые, чтобы избавиться от машины и таким способом уйти от ответственности, решили поджечь ее. И после этого сбежали.

Ущерб хозяину составил почти 55 тысяч рублей. Тем временем подозреваемым за ночную поездку грозит до семи лет тюрьмы.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас парни находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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