Пора доставать резиновые лодки. После дождя улицы Анапы ушли под воду

Дороги Анапы пришлось форсировать. Фото: скриншот

На территории Краснодарского края действуют четыре штормовых предупреждения. На Черноморском побережье ожидают новые удары стихии. В Анапе после непродолжительного дождя ушли под воду городские улицы. Сильнее всех пострадал поселок Витязево. На Александрийском проезде вода полностью затопила дорогу.

- Витязево поплыло. После небольшого залпового дождика, который был всего 5 минут, все утонуло. Машины пробираются очень медленно, на легковушках нужно быть крайне аккуратными, чтобы здесь проехать, - рассказал блогер Андрей Маковозов.

Пешеходам приходилось подкатывать брюки и снимать обувь, чтобы перейти дорогу. Родители были вынуждены брать на руки детей, которые брели по коленки в мутном потоке дождевой воды.

Набережная "Паралия" также полностью ушла под воду. Лавочники спешно пытались спасти свой товар, впрочем, безуспешно. Сильнее всего пострадали палатки с сувенирами. Вешалки с майками «Я люблю Анапу» мокли под дождем и теряли товарный вид.

- Неблагоприятные прогнозы сохраняются вплоть до конца 25 июня. Из-за сильных дождей вероятность подъемов уровней воды в реках Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Новороссийска, а также в Абинском, Белореченском, Крымском, Апшеронском, Лабинском, Курганинском, Мостовском, Отрадненском, Новокубанском, Северском и Туапсинском районах, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также не исключено формирование смерчей с выходом на сушу.