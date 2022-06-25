Полицейским Адыгеи потребовалось несколько месяцев, чтобы поймать фальшивомонетчика

Мужчина расплачивался в магазинах ненастоящими купюрами. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Почти полгода полицейские Майкопа шли по следу фальшивомонетчика, который еще в марте 2022 года обманул нескольких кассиров. Мужчина оставил свой след в двух крупных торговых центрах Майкопа. И там и там он расплатился крупными купюрами. Но уже через пару часов владельцы магазинов сообщили в полицию о том, что обнаружили в кассах фальшивые пятитысячные банкноты.

- Мужчина брал незначительный объем товаров, всего на 100 или 300 рублей, но расплачивался в магазинах пятитысячными купюрами. С продавцами общался вежливо и искренне сам огорчался, что в кошельке нет денег меньшей значимости, - по словам оперативников, подозреваемый действовал во всех магазинах по идентичной схеме.

Введенные в заблуждение и очарованные вежливостью кассиры передавали злоумышленнику сдачу, даже не проверив банкноты на подлинность. Отрезвление наступило уже после того, как после чего мужчины и след простыл. Полицейские подсчитали, что общая сумма ущерба по двум эпизодам составила более 9,5 тысячи рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в результате кропотливой работы, длившейся несколько месяцев, смогли установить личность и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний ранее судимый за мошенничество житель Республики Крым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.

На допросе мужчина сознался в содеянном. Не исключено, что следователи смогут установить его причастность к аналогичным преступлениям как на территории Адыгеи, так и в других регионов.