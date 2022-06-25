Три краснодарки прошли в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

С каждым годом красавицы все больше похожи друг на друга, порой даже шутят - все как «на одно лицо». Но участницы кастинга международного конкурса «Мисс Офис» - откровение прочих. Критерии отбора здесь не как на обычном соревновании красоты. Разные рост, возраст, семейное положение и даже сфера работы, но каждая девушка по-своему уникальна, разносторонне развита. А потому заслуживает право побороться за корону.

40 красавиц продемонстрировали свои таланты. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Представить Краснодар смогут только лучшие. Чтобы отобрать тех, кто получит путевку в полуфинал, 25 июня прошел кастинг - именно там 40 красавиц продемонстрировали свои таланты.

Первый конкурс — визитка. Девушки рассказали о себе и объяснили, почему так любят свою работу и чем занимаются в свободное время. Но монологи участниц - это лишь знакомство с членами жюри. Во втором этапе красавицы показали, что умеют. Творческое состязание отличалось от тех, что бывают обычно на конкурсах красоты в виде дефиле. На этот раз девушки отожгли! Участницы кастинга рассказывали стихи, пели, танцевали. А еще демонстрировали свои кулинарные способности - многие успевают везде, даже на кухне!

Эти три девушки прошли в финал престижного конкурса. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В итоге трое конкурсанток прошли в полуфинал престижного конкурса. Возможность побороться за 3 миллиона рублей и корону будет у 28-летней Валерии Шаршовой, работающей помощником главного редактора в одной из краевых газет. Девушка покорила членов жюри своей харизмой и потрясающим голосом. Также шанс заявить о себе на всю страну получила 31-летняя менеджер отдела продаж в автомобильном центре Алиса Ильинова - участница удивила тем, как умеет писать картины. В ее коллекции - около 15 работ, написанных маслом. И каждая - настоящий шедевр. Кроме того, в тройку вошла 28-летняя Росита Нури, которая работает категорийным менеджером в одной из крупных компаний города. Девушка сумела запомниться своими чувством юмора и кулинарными изысками.

Еще одна участница кастинга - 32-летняя Вероника Лукьянова - в итоговый список полуфиналисток не попала. Но девушка оказалась в лидерах народного голосования. Она стала победительница фотоконкурса «Мисс Офис-2022» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань».

Вероника Лукьянова - победительница фотоконкурса «Мисс Офис-2022» по версии читателей «Комсомольской правды» - Кубань». Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Признаюсь честно, за эту победу я должна благодарить своих родных, в частности маму, которая призывала всех за меня голосовать. Немало усилий приложили друзья, коллеги - их поддержка просто неоценима. Именно они рассказывали всех о конкурсе, распространяли ссылку, я же в этот момент готовилась именно к самому отбору, думала, как удивить жюри, - делится эмоциями с «Комсомольской правдой» - Кубань» Вероника Лукьянова. - Я работаю в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края - график у меня ненормированный, но старалась все успеть, я ведь еще и мама, спасибо бабушке с дедушкой - они подстраховали.

По словам победительницы фотоконкурса, сильнее всего за нее переживал 7-летний сын Кирилл. Мальчик подбадривал и всячески настраивал на позитивный лад.

- Он даже мне сказал: "Мама, если вдруг так случится, что корону не получишь, не расстраивайся, я подарю тебе свои медали по плаванию!" - умиляется Вероника Лукьянова поддержке своего сынишки.

Девушка признается, что рада была поучаствовать в кастинге, более того, планирует еще раз попытать удачу в следующий раз уже на конкурсе «Мисс Офис-2023».