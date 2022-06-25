Выпускной бал «Новая история» состоялся в Сочи спустя два года пандемии

Выпускной бал в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Кто-кто, а одиннадцатиклассники 2022 года Сочи сегодня точно не будут спать до утра. Да и этот день они, пожалуй, запомнят на всю жизнь. Ведь у вчерашних школьников сегодня долгожданное событие – выпускной бал.

Экзамены позади, результаты известны, а аттестаты ждут своих владельцев. По случаю такого события ребята – а их в городе-курорте почти 2,3 тысячи из 56 учреждений - собрались на общегородском торжественном вечере «Новая история». Праздничной колонной выпускники прошли по улице Орджоникидзе к концертному залу «Фестивальный».

Девчонки сегодня блистают в нарядных платьях – на любой вкус и цвет. Кто-то выбрал образ поскромнее. А кому-то же больше по душе наряд, как у настоящих принцесс из диснеевских картин.

Более двух тысяч выпускников собрались в концертном зале «Фестивальный» Фото: Олег УМАРОВ

Парни-выпускники тоже не отстают, выбрав элегантные костюмы и белоснежные рубашки.

Вчерашние одиннадцатиклассники попрощались со школой Фото: Олег УМАРОВ

После прохождения торжественной колонной выпускники из всех школ собрались в концертном зале «Фестивальный». Здесь для них подготовили праздничную программу. А приятное завершение выпускного бала - концерт певицы Мари Краймбрери и фейерверк.

А в завершении вечера - концерт Мари Краймбрери и фейерверк Фото: Олег УМАРОВ

Стоит отметить, что среди сочинских выпускников 2022 года насчитывается 173 медалиста. Это ребята, окончившие школу только с отличными отметками.

Отличники и стобалльники собрались на торжественном поздравлении главы Сочи Фото: пресс-служба администрации города

А по результатам выпускных экзаменов стобалльниками ЕГЭ стали 12 одиннадцатиклассников. Они написали один из предметов на максимальный балл. Среди ребят есть и выпускница, получившая высший результат сразу по двум предметам. Это ученица лицея №95 Дарья Валяева – она набрала 100 баллов по русскому языку и такое же число по обществознанию.

Алексей Копайгородский вручил награды 173 лучшим выпускникам Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил лучших выпускников. Вручение заслуженных медалей и наград за высокие результаты на ЕГЭ состоялось в Российском Международном Олимпийском университете.

- Эти ребята при поддержке учителей и родителей достигли максимума в учебе. И теперь они выходят в большую жизнь, которая потребует серьезных ответственных решений, выбора будущей профессии и определения четких нравственных ориентиров. Уверен, что со всеми этими задачами они справятся на отлично, как и со школьными экзаменами, - обратился к выпускникам мэр Сочи.