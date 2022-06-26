Ульяновский автозавод пообещал помочь хозяйке утонувшего УАЗа в Сочи

Скриншот с видео

Ульяновский автозавод разыскал женщину, внедорожник которой унесло в море во время непогоды в Сочи.

Напомним, в горах курорта 24 июня разбушевалась стихия: река вышла из берегов и потоками уносила в море все на своем пути. Сеть заполонили видео с разрушающими последствиями. Одно из самых трогательных, как женщин плачет из-за своего утонувшего УАЗа.

- Вон он, вон он, мой уазик! – говорит за кадром хозяйка машины и показывает на виднеющиеся в бурном потоке колеса.

Ролик развирусился в соцсетях, девушке сочувствовали многие. На видео обратили внимание и на Ульяновском автозаводе, они не смогли оставить ситуацию и захотели помочь.

- К сожалению, несчастья случаются. Автомобиль одной из местных жительниц в Сочи селевыми потоками унесло в море. И что самое важное – это автомобиль марки УАЗ! На видео, которое сегодня облетело всю страну, запечатлен этот драматический момент. Мы искренне сочувствуем несчастью и не можем оставить произошедшее просто так, - опубликовали сообщение на странице автозавода «ВКонтакте» с призывом помочь найти девушку.

Отклики не заставили себя ждать, пострадавшую и ее контакты прислали в этот же день.

- Контакты хозяйки уазика, унесенного селевыми потоками, найдены. Благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу и выразил свою поддержку. Отметим, что на момент происшествия в машине никого не было. Чуть позже мы обязательно поделимся продолжением этой истории, но уже сейчас можем сообщить, что УАЗ поможет Виктории, а также поддержит фонд помощи пострадавшим от стихии, - добавили в компании.

Пользователи сети предполагают, что хозяйке утонувшей машины, возможно, подарят новую.

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