Выпускница из Адыгеи вызвала оторопь неприличным разрезом на платье

Наряды выпускники выбирают на свой вкус

Накануне во многих городах прогремели выпускные вечера. Девочки предстали на площадях в роскошных платьях, мальчики – в стильных костюмах. Соцсети просто ломятся от событий со школьного мероприятия. Образы у выпускников в основном сдержанные. Но есть те, кто захотел проявить себя немного более вызывающе, чем остальные.

Так, например, выпускница из Адыгеи вынуждена быть одновременно нежной, романтичной и вместе с тем показать все свои достоинства. Она надела платье с неприличным разрезом до бедра.

Некоторые пользователи сети по фото предположили, что выпускница без белья – настолько широко раскрывается платье и выделяются формы сверху. Есть и внимательные, которые заметили татуировку, которую девушка наверняка сделала, еще будучи школьницей.

Каждый год выпускницы стараются сделать образ сексуальным. В прошлом году родителей возмутил внешний вид одиннадцатиклассницы на линейке: у нее были накачанные силиконом губы, а на груди - вырез, из которого виднелось тату.

Взрослые тогда говорили, что в советских школах на страже морали и на пороге школы стояли завучи. И карали взглядом даже за следы помады на губах.

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