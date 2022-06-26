Два года после пожара: как выглядит заповедник Утриш с высоты птичьего полета

Фото: t.me/makovozovy

Крупный природный пожар охватил Утриш два года назад - 24 августа 2020 года. Его тушили несколько дней. Каждый день огонь безжалостно съедал гектары реликтовых лесов. Всего оказалось уничтожено около 130 га территории, в том числе заповедной. Причиной пожара стал разожженный туристами костер.

Фото: t.me/makovozovy

По данным Росприроднадзора, пожар уничтожил 4,8 тысячи деревьев, среди которых были и краснокнижные, они росли в течение столетий. Ущерб оценили в 980 млн рублей.

Фото: t.me/makovozovy

В заповеднике есть деревья, возраст которых превышает 1500 лет. Стоит отметить, что после случившегося вход в заповедник для туристов закрыли, в пожароопасный период туда не ступает нога человека.

Фото: t.me/makovozovy

Спустя два года после страшного пожара фотограф Андрей Маковозов снял склоны Утриша с высоты птичьего полета. На снимках можно увидеть облысевшие склоны. Но радует то, что на них виднеется и молодая поросль.

Фото: t.me/makovozovy

Со временем популяция уникальных фисташек и можжевельников будет восстановлена. Но, по словам ученых, на восстановление сгоревших массивов потребуется не меньше сотни лет.