дождь в Краснодаре продлится еще сутки.

Ливень в Краснодаре затопил десятки улиц и дорог. Жители города жалуются, что проезжие части ушли под воду, машины поплыли.

Сложная обстановка в Музыкальном районе. На улице Московской, как всегда, больше всего недовольных жителей.

- Почему-то наши канализации не справляются с подобными природными коллапсами. В том году мы доставали резиновые лодки, интересно, что же люди вытащат сейчас? - задается вопросом жительница Музыкального микрорайона.

Возле "Галереи" тоже потоп. Машинам приходится двигаться очень медленно, чтобы не заглохнуть посреди огромных луж.

Кроме этого, ситуация обстоит совершенно неблагоприятным образом в Пашковке. Там затапливает участки частных домов. Людям в прямом смысле приходится плыть, чтобы добраться до своего жилья, где их ожидает еще один «сюрприз».

Из-за непогоды в работе общественного транспорта наблюдаются перебои. Автобусы и маршрутки глохнут и стоят в пробках.

По прогнозам синоптиков осадки продолжатся и в течение следующих суток. К этой минуте от жителей уже поступило несколько заявок на откачку ливневых вод.

- Сейчас спецтехника убирает воду на бульваре Строителей, на улицах Российской, Дружной и Мусорского, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего к откачке ливневых вод в городе готовы приступить 23 единицы водооткачивающей техники.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с ЕДДС.

При возникновении ЧС нужно набрать номеру 214-33-36 или 112.