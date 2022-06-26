Кубанская Тоскана: на юге России распустился кусочек Франции

На Кубани цветет лаванда. Фото: Pexeis.ru.

В Краснодарском крае зацвела лаванда. В этом году сиреневое цветение невероятной красоты можно наблюдать уже с конца июня. На Кубани посетить атмосферные локации можно аж в трех местах. Две из них находятся под Анапой. Одна - в Северском районе. К сожалению, у всех полей есть владелец. Поэтому попасть на локацию, случайно проезжая мимо, точно не получится.

На поле можно провести красивейшую фотосессию. Фото: Архив "КП"

- Мы заметили, что люди очень интересуются цветением лаванды, но кому-то сложно до нее добраться самостоятельно. Поэтому мы решили помогать всем желающим увидеть, каким же красивым может быть наш край, - рассказала одна из основательниц туров для путешествий.

Атмосфера Прованса полностью окружит вас. Фото: Архив "КП"

Так, между Анапой и Новороссийском находится поле. На нем расположилась лавандовая ферма Maison Des Plantes Aromatiques. В этом месте можно по-настоящему отдохнуть. Как говорится, и душой, и телом. Ферма является семейной, ее создавали по формату Прованса. В этом месте не чувствуется подвоха. Вся красота настоящая, деревенская. При этом на территории фермы находится аж два поля. Одно верхнее, второе нижнее. Вход для компании обойдется в 500 рублей. За 30 минут фотосессии придется заплатить 1000 рублей.

Фотографии будут напоминать о прекрасных летних деньках. Фото: Архив "КП"

В Северском районе находится питомник «Лавандовая ферма». Здесь полчаса фотосессии стоит 700 рублей. Если вы хотите приехать со своим фотографом, то 1000 рублей за час.

- Мы выращиваем лаванду для продажи, но также рады, когда путешественники хотят с ней сфотографироваться. Обычно сбор цветов происходят в конце июня, поэтому фотографироваться лучше приезжать в начале лета, - отметили в питомнике.

Самим собрать лаванду можно в «Долине Лефкадия». Помимо невероятной атмосферы, красивых фотографий и вдохновляющих видов, здесь можно попробовать фермерские сыры и испить гаражное вино.

Тихое местечко находится в Крымском районе. Целый тур на лаванду будет стоить три тысячи рублей.

В тихом уголке можно отдохнуть от изматывающих будних днях. Фото: Архив "КП"

Кубань – житница России. Она очень щедро награждена плодородной почвой, красотой лесов, величием гор и комфортным климатом. Неудивительно, что с каждым годом все больше людей хотят посетить наш благодатный край. Ведь в нем так много мест, которые ни на секунду не уступают подобным заграничным.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, какие лавандовые поля можно посетить в Краснодарском крае в 2022-м.