В Краснодаре ливни затопили девять домов и 15 дворов многоэтажек

Машины в воде на дороге и во дворах

В Краснодаре накануне дождь шел целый день, к вечеру осадки усилились, в городе лило как из ведра. Барабанить капли не перестали и ночью. За сутки в кубанской столице выпало 109 мм осадков – это полторы среднемесячной нормы.

- В результате ливней в Краснодаре подтопило 62 двора: 15 придомовых территорий многоквартирных домов, 47 придомовых территорий частных домов. В девять домов вода зашла на высоту от 5 до 10 см. Также под водой оказались 62 низменных участков проезжей части дороги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В настоящее время на улицах работает спецтехника, проводятся работы по откачке воды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что заявки о подтоплениях поступали из разных районов города. Ливневки просто не справлялись с потоками. К утру, когда дождь прекратился, на некоторых участках вода сошла, где-то потопы ликвидируют городские службы.

Из-за залпового ливня в Краснодаре спасатели просят отказаться от поездок на личных авто. Из-за сильных ливней возникает риск увеличения числа ДТП, локальных подтоплений. Кроме того, машины могут помешать водооткачивающей технике.

По прогнозам, дождь продолжится 27 июня. 28 июня будет пасмурно, а 29 числа погода восстановится – в край снова придет жара.

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