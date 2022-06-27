Из Краснодара в Крым, из Джубги в Абхазию: за сколько построят две трассы к Черному морю

Строительство дорог планируют закончить к 2027 году

Туристы любят путешествовать по Краснодарскому краю и дальше в соседние курортные регионы на своих машинах. А в условиях закрытого неба - это стало спасением, чтобы не остаться без отпуска. Расстраивает всегда одно обстоятельство - пробки. Всем очевидно, что Кубани нужны новые трассы. И правительство страны уже выделило региону рекордную сумму денег на эти цели.

Стало известно, что Краснодарский край получит 230 млрд рублей на развитие дорог до 2027 года. На эти деньги в том числе собираются достроить трассу в Крым и в Абхазию.

То, что без масштабной стройки дороги из Краснодара в Крым с путепроводами и развязками не обойтись, стало ясно, когда в 2018 году заработал Крымский мост, а через два года на полуостров проложили "Тавриду".

Всех, кто ехал по современному полотну от Симферополя, на дорогах Краснодарского края ждало разочарование.

- Как будто попадаешь из будущего в прошлое, - отзывались водители, вставая в неизменные пробки на многочисленных железнодорожных переездах по пути в Краснодар.

К счастью, на "Тавриде" никто не собирается останавливаться. В 2020 году началась масштабная стройка "кубанской "Тавриды" - трассы А-289 Краснодар — Керчь.

На работы выделено 84,7 млрд рублей. На реконструкцию автодорогу А-290 Новороссийск — Керчь правительство направит 7 млрд рублей из этой суммы. Это станет вторым этапом строительства автодороги. Первый этап - от Краснодара до хутора Белый Темрюкского района - начали строить в 2021 году.

В марте 2020 года был заключен госконтракт на строительство первого этапа нового подхода в мосту. Тогда проект участка дороги трассы А-289 оценили в 59 млрд рублей. Протяженность новой скоростной трассы будет равняться 119 км. Если все будет достроено, то, по данным «Автодора», из Краснодара в Керчь можно будет доехать за два часа.

Еще один проект - реконструкция участков автодороги А-147 Джубга — граница с Абхазией, на эти работы регион получит 55 млрд руб. На участке трассы, ведущей к абхазской границе на Кубани (143 км — 158 км), определили подрядчика ремонтных работ. Стоимость контракта составила 391 млн рублей.

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