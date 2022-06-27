Машины восстановлению не подлежат Фото: Олег УМАРОВ

14 автомобилей смыло в Сочи в море во время стихии. Об этом сайту «КП»-Кубань» сообщили в администрации курорта.

- 14 автомобилей смыло в Сочи в море во время стихии. Сейчас решается вопрос, как их восстанавливать, - пояснили в мэрии.

Судя по фото, некоторые машины вовсе не подлежат восстановлению, а скорее пойдут на металл.

Напомним, курорты Краснодарского края приходят в себя после удара стихии. С четверга по понедельник Сочи, Анапу и Геленджик заливало так, что по улицам текли бурные реки. Пришлось даже закрыть пляжи для купания. Больше всего досталось Лазаревскому району Сочи, где стихия повредила 98 домов, разрушила пляжи, мост и несколько дорог. А две машины с туристами во время потопа унесло в море. В них было семь человек, туристы остановились под мостом переждать непогоду. Авто унесло бурным потоком реки, которая вышла из берегов. Спасся только один мужчина. Двое погибли, еще четверых (среди них трое детей) ищут. Тем, кто пострадал от стихии, обещают выплатить компенсации.

Вообще же, в дни стихии в море унесло десятки автомобилей. Один из роликов даже облетел соцсети. На кадрах владелица УАЗика рассказывала и показывала свою плавающую по крышу в море машину. Автозавод этот ролик тоже увидел и вызвался помочь владелице. Ей обещают подарить новую машину.

А синоптики сообщили, что такого удара стихии на Кубани в июне не было с 60-х годов. Штормовое предупреждение на курортах Краснодарского края действует до вечера 28 июня.

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