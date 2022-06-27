Ждем от природы удар под дых. Синоптик огорошил прогнозном на конец июня в Краснодарском крае

Циклон пока не спешит покидать территорию Кубани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кубань не может вырваться из цепких объятий циклона, который уже натворил на территории края немало бед. Больше всего пострадали курортные города. А все потому, что центр циклона расположился на Черноморском побережье.

- Циклон обширный, занял он всю территорию края, включая Азовское побережье, - рассказывала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - Ничего хорошего не ждем.

Прогнозы синоптиков оказались как никогда точными. Непогода разыгралась 26 июня, а в ночь на 27-е число стихия лишь усилилась. Удар в этот раз принял на себя Краснодар. За прошедшие сутки в городе выпало 73 мм осадков. При этом только за ночь метеостанция в аэропорту зафиксировала 71 мм, а в центре города 68 мм осадков.

- Максимальные осадки наблюдались в Апшеронском районе - там пролилось 95 мм, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик Кубани Светлана Попова. - Но хочу отметить, что месячную норму осадков мы не превысили ни по одному району.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», центр циклона по-прежнему располагается над акваторией Черного моря. Потому фронтальные разделы продолжат проходить через территорию края. А значит, ждем новую вспышку гнева от непогоды.

- 27 и 28 июня в крае сохраняется штормовое предупреждение, - добавляет Светлана Попова. - Ожидаются поднятия уровней воды в реках, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

Особое внимание сейчас приковано к юго-востоку края. Именно там следят за реками, которые во время ливня могут взбунтоваться.

- Поля облачности будут продолжать поступать в регион. Под угрозой вся территория края, - сказал «КП» - Кубань» замначальника Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник. - Интенсивные осадки ожидаются в Сочи, Туапсинском, Апшеронском, Лабинском, в горах Мостовского района, а также в Горячем Ключе.

При этом, по словам Светланы Поповой, в северной половине края власть над погодой перейдет к небольшому антициклону. Поэтому там сильных ливней не ожидается.

- Такая синоптическая ситуация сохранится до конца рабочей недели, - добавляет начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова. - При этом отмечу, что температурный фон начнет расти. Если 28 июня отметки будут находиться в пределах +22-27 градусов, то уже с 29 июня температуры местами поднимутся до 30 градусов.