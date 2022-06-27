В двух поселках Адыгеи выпало больше месячной нормы осадков

Тучи в республике были пугающие. Фото: t.me/nontypical

Накануне юг России испытывала непогода. Залповые дожди обрушились на обширную территорию. Сильно пострадали города и районы Краснодарского края, Крыма. Адыгею зацепило по касательной, поэтому серьезных последствий стихия в республике не оставила.

- С 25 по 26 июня в республике шли ливневые дожди. В Майкопе выпало 62 мм осадков - это 60% от месячной нормы. Больше всего выпало в Дондуковской и Гузерипле - более месячной нормы осадков, - сообщили республиканские синоптики.

Под водой оказались несколько улиц и дорог. Утром 27 июня с большинства подтопленных участков вода ушла самостоятельно.

Из-за ливней в Адыгее поднялась и вода в реках. Но по данным метеорологов, они остались в руслах, критических отметок уровень не достиг. Из-за жаркого и сухого начала лета реки республики сохранили достаточный запас объема.

В настоящее время рисков выхода рек из берегов нет.

- 27 и 28 июня в Адыгее еще возможны кратковременные осадки. Но с 29-го числа погода начнет улучшаться и выглянет солнце. Повысится и температура воздуха, с 28 июня воздух прогреется до 30 градусов. Ожидается, что вода в реках останется на прежнем уровне, - добавили синоптики.