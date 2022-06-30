Грамота лежала в земле и была в эмиграции. 230 лет назад Екатерина II пожаловала казакам земли между Черным и Азовским морями

300 лет назад Екатерина Великая подарила казакам Кубань. Такой императрицу увидел наш художник Олег Гаврилов. Фото: Архив "КП"

30 июня 1792 года императрица Екатерина Великая за верную службу отдала запорожцам в вечное владение «остров Фанагорию с всею землею лежащею на правой стороне реки Кубани к Усть-Лабинскому Редуту – так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли».

«КП»-Кубань» вместе с историком Наталией Корсаковой вспоминает историю судьбоносного документа, который по международному праву и сейчас имеет юридическую силу.

Как выглядит святыня: без вензелей и позолоты

Слыша слова «жалованная грамота Екатерины Великой», мы представляем манускрипт с множеством вензелей, уложенный в футляр, усыпанный драгоценными камнями. В действительности все намного проще: судьбоносный документ – два листа рыхлой вареной бумаги с водяными знаками – гербом Российской империи. На нем коричневыми чернилами написан текст, под которым императрица поставила свою подпись, скрепив ее красной сургучной печатью.

– Дарственная Екатерины казакам на кубанские земли рукописная, и историки до сих пор спорят о том, кем она написана. Большинство склоняется к тому, что самой императрицей, –говорит Наталия Корсакова. – Вместе с ней они получили два рескрипта ее правой руки, князя Григория Потемкина-Таврического. Согласно этим документам, он отдавал свои земли на Кубани вновь образованному из запорожцев Черноморскому казачьему войску за участие в русско-турецких войнах, а те присягали на верность царице и становились фактически пограничной службой Российской империи на южных рубежах.

«Послы» ждали бумагу четыре месяца

История владения казаками жалованной грамотой на земли Кубани началась 29 февраля 1792 года, когда кош, казачий совет, отправляет во главе большой депутации в Санкт-Петербург войскового судью Антона Головатого. Делегатам предстояло разрешить все вопросы, связанные с переселением запорожцев на Кубань и ее защитой «от набегов народов закубанских».

– Более четырех месяцев ждали казаки в Петербурге, пока монархиня не дала аудиенцию в Царском селе. После нее, 30 июня 1792 года, высочайшая грамота и ее копия для Сената были подписаны, – продолжает Наталия Александровна. – Головатый привез грамоту в город, который казаки в благодарность за земли назвали именем Екатерины. В Екатеринодаре документ хранился как великая реликвия сначала в войсковом штабе, потом – в войсковом соборе Александра Невского и выносился на обозрение лишь по большим праздникам.

Закопали, чтобы спасти, и увезли в эмиграцию

В смутные времена революции и гражданской войны казаки увезли святыню из Екатеринодара. В феврале 1918 года ее отправили в дом атамана станицы Брюховецкой Щевеля, потом с другими реликвиями закопали на одном из хуторов, а в 1919 году увезли в «эмиграцию» пароходом из Новороссийска. Первый атаман Кубанского казачьего войска в эмиграции Вячеслав Науменко организовывал хранение грамоты Екатерины в 1920-1944 гг. в Сербии. В Белграде был построен военно-исторический музей казаков, который в апреле 1941 года был частично разрушен и разграблен фашистами.

– После Второй мировой войны большинство святынь атаман Науменко вывез в США, где они стали основой Кубанского войскового музея. Его открыла община эмигрантов-казаков в поместье в городке Хоувелл, что в штате Нью-Джерси, – добавляет историк. – В этом музее была выставлена копия грамоты Екатерины Великой, сама же она хранилась в банке, поскольку даже в наши дни, по международным законам, она продолжает действовать и имеет юридическую силу.

Американцы не давали «добро» на вывоз

В 1998 году начался процесс возвращения регалий Кубанского казачьего войска: от Кубани его инициировал тогдашний атаман Владимир Громов, от эмигрантской диаспоры – дочь атамана Науменко Наталья Вячеславовна. Однако вернуть грамоту Екатерины Великой и другие святыни казачества на Кубань оказалось не так просто. Власти США не давали разрешения на вывоз ценностей. Два суда казаки проиграли, и только третья тяжба решила дело.

– Мне довелось быть в числе тех, кто вел переговоры по возвращению жалованной грамоты и других реликвий на Кубань и даже пришлось выступить в том самом третьем судебном заседании в 2006 году в Нью-Джерси, решившим их судьбу, – добавляет Наталия Корсакова. – Тогда удалось убедить власти, что грамота не только музейная ценность, но юридический документ: дарственная на земли Кубани и должна находится у собственника.

Увидеть можно только копию

Сегодня жалованная грамота Екатерины II на земли Кубани хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Евгения Фелицына в отделе ценных коллекций. Документ сохраняют для потомков в фондах музея в папке из бескислотного картона при специальном температурном и влажностном режиме. А в музейной экспозиции, посвященной регалиям и реликвиям кубанского казачества, можно увидеть ее точную копию, сделанную ВНИИ реставрации в Москве.

Еще дарственную императрицы можно увидеть на карнизе памятника Екатерине Великой, восстановленного в 2006 году по проекту Михаила Микешина нашим скульптором Александром Аполлоновым. Длинный металлический свиток с надписью «Высочайшая грамота 30 июня 1792 года» придерживают непосредственные участники событий 300-летней давности: князь Потемкин разворачивает ее в сторону последних старшин Запорожской сечи и первых старшин черноморского казачества – войскового судьи Антона Головатого, руководившего переселением казаков кошевого атамана Сидора Белого и основателя Екатеринодара-Краснодара войскового есаула Захария Чепеги.