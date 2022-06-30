Где в Краснодаре спастись от зноя. Все открытые бассейны в городе и рядом

В такую жару - в бассейн! Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето в Краснодаре обещает быть очень жарким. Куда можно сходить всей семьей, чтобы охладиться? Ведь в городе нет пляжей, на которых можно купаться и загорать. А вот бассейнов – хватает. Рассказываем, где можно окунуться и во сколько это обойдется.

Окунуться в прохладу можно как в Краснодаре, так и в пригороде

Клуб отдыха «SUNDALI»

Далеко идти не нужно, комплекс расположен в центре города на улице Аэродромной, 168/7. На территории находятся три бассейна - 1 для взрослых, 2 для детей, турецкий хамам, ресторан. Если хочется уединенного отдыха, можно забронировать закрытую беседку, а также воспользоваться гриль-зоной. Температура воды 34 и 35 градусов. Халаты и полотенца входят в стоимость. Правда, бассейны тут небольшие. В выходные всегда полно народу и может не хватать лежаков. В будни вход для взрослых стоит 1300 рублей, для детей - 1000. В выходные искупаться в бассейне дороже. Со взрослых возьмут 1800 рублей, с детей - 1500. Дети до 100 см проходят бесплатно. Предоставляется скидка 10% именинникам на вход и в ресторане.

Многие бассейны предлагают гостям различные развлечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акваклуб «VODA»

Акваклуб находится на территории парка «Солнечный остров», сразу за стеной зоопарка. И не всегда соседство с сафари-парком нравится гостям комплекса. «VODA» предлагает своим посетителям три бассейна, детскую зону, Premium zone 21+, ресторан-бар. Здесь проводятся вечеринки у бассейна, а девушкам иногда делают бесплатный вход за публикации о комплексе в соцсетях.

Искупаться в бассейнах тут можно за 800 рублей. Эту сумму просят со взрослых. Детский билет выйдет в 700 рублей. Premium zone - 1200 рублей. В выходные взрослый билет начинает от 1000, Premium zone - 1500.

Отель и бассейн «8Avenue»

Отель предоставляет своим гостям и обычным посетителям с улицы две зоны с бассейнами - для взрослых и для семей с детьми. Также на территории имеются беседки, ресторан с европейской кухней, бассейны с небольшой глубиной, куда можно поставить шезлонги и наслаждаться отдыхом. Для детей проводят тематические мастер-классы. В стоимость входит лежак, полотенце, а также индивидуальный шкаф. Находится комплекс в Пашковском районе на улице 8 Марта, 63. Стоимость: будни – взрослый 1200, детский 600 (до 12 лет); выходные – взрослый 1500, детский 800. Детям до 110 см и гостям отеля вход бесплатный.

Пользование лежаками входит в стоимость посещения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс отдыха «Вода&Еда»

Здесь две зоны отдыха – взрослая и детская. Они оснащены шезлонгами и отдельными бассейнами. Есть и беседки, где можно пожарить шашлыки (по предварительному бронированию). На территории проводятся пенные вечеринки, мероприятия для детей. Находится комплекс на улице Измаильской, 55. Стоимость: будни – взрослый 1000, детский 500; выходные – взрослый 1200, детский 600. Полотенце оплачивается отдельно – 100 рублей.

Летняя резиденция «SANTORINI»

5 бассейнов, Aqua-бар, бунгало, ресторан и детская зона. Причем бассейн для детей оснащен водными горками и другими аттракционами. Но только вещи лучше спрятать в камеру хранения. Находится комплекс на улице 3-я Трудовая, 1б. Стоимость: будни – взрослый 1500, детский 1000 (до 13 лет включительно); выходные – взрослый 2000, детский 1500. Детям ниже 110 см бесплатный вход.

В Краснодаре много мест, где можно искупаться в бассейне Фото: Иван МАКЕЕВ

Пляжный клуб «ZAGARRO»

Находится он на Ростовском шоссе, 25/4. На территории имеется аквазона, где расположились бассейны с подогревом, шезлонги, бунгало, кровать TREVI и VIP-зоны. Есть бар и ресторан. Комплекс предоставляет своим гостям шезлонги и полотенца, которые входят в стоимость посещения. В будние дни взрослый билет стоит 1500 рублей, а детский (до 12 лет) 1000. В выходные цена на вход повышается на 500 рублей.

Аквапарк «Ниагара»

Для тех, кто любит не просто покупаться в бассейне, но и прокатиться на водных горках, можно посетить аквапарк Ниагара. Он находится по Тургеневскому шоссе, 35. Красочные горки для детей и взрослых, зонтики и шезлонги, а также анимация, пенная пушка и веселая музыка от диджея. Есть кафе-бар. Оплата за посещение для взрослых начинается от 1000 рублей, за детей до 11 лет - от 600. Цена может быть разной в зависимости от того, в какой период времени пришли.

Клуб отдыха «Римские каникулы»

На берегу Кубанского моря в хуторе Ленина, 383 расположился клуб семейного отдыха «Римские каникулы». Комплекс предлагает для своих посетителей два бассейна для взрослых и детей. Детская площадка, беседки с мангальной зоной, банные комплексы, кафетерий, аквабар и фудтрак. А также можно забронировать коттедж, чтобы несколько дней отдохнуть на месте и никуда не выезжать.

В будние дни вход для взрослых стоит 1000 рублей, дети до 14 лет - 800. А вот в выходные взрослым придется отдать 1500, за детей - 1000. Вход детям до 110 см бесплатно. Шезлонги предоставляются.

База отдыха СОК

База отдыха находится в коттеджном поселке «Бавария» на улице Староминской, 38. На территории расположены два открытых бассейна с подогревом, уютные беседки, просторное кафе. Дополнительно можно арендовать шатер у бассейна. Они тут двух видов - застекленные или открытые. Данный комплекс можно посетить взрослым от 1300, а детям до 12 лет - от 900 рублей. Ребятишкам до 100 см вход бесплатный.

Центр семейного отдыха «Исток»

Если на улице дождь и ветер, то это не причина, чтобы отменять свой отдых. Ведь центр семейного отдыха «Исток» на своей территории расположил 3 бассейна (2 открытых и 1 закрытый). Так что плохая погода для вас не помеха. Шезлонги, детская площадка, беседки, мангальная зона, бар и даже спортивная рыбалка – всё это предоставляет своим гостям «Исток». А ещё можно попариться в баньке в форме бочки. С собой обязательно иметь полотенце и тапочки, чтобы было удобнее передвигаться по территории комплекса. Вход детям до 7 лет бесплатно. Взрослый входной билет стоит 1000 рублей, для детей от 7 до 13 (включительно) – 500. Центр семейного отдыха «Исток» находится по адресу: Калининский сельский округ, 31, пос. Победитель.

Отдых у бассейна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

База отдыха «Лесная сказка»

Под Краснодаром расположилась база отдыха «Лесная сказка». На территории разместились два бассейна с детскими чашами (с подогревом в холодное время), спортивные и детские площадки, ресторанный комплекс, баня, беседки. И все это – с видом вид на кубанское водохранилище. Шезлонги предоставляются. Вход для взрослых 800 рублей, дети до 12 лет – 500, дети до 3 лет купаются бесплатно.

База отдыха "Райский уголок"

Она находится по адресу: улица Шапсугская Дамба, 8. Для своих посетителей комплекс предлагает четыре бассейна - три взрослых и один детский. Есть еще баня, шатры возле бассейнов, детский городок, ресторан. Также можно прогуляться по берегу реки, забронировать домик или беседку, чтобы хорошо провести время.

Стоимость входа на территорию базы отдыха 500 рублей с человека на целый день. Дети до 4 лет проходят бесплатно.

Бассейн в отеле AVAX

На крыше отеля расположился открытый бассейн, он на высоте 7-го этажа. Там можно найти шезлонги (предоставляются бесплатно) и шатры. А еще есть ресторан на крыше. Находится бассейн на улице Покрышкина, 25/1. Для посещения бассейна на крыше нужно оформить гостевой визит. В будни – 1700 рублей, в выходные – 1900. Детям до 14 лет вход запрещен в целях безопасности.