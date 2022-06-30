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30 июня 2022 7:37

Истошно не кричат, но продолжают донимать. Туристов шокировали пляжные фотографы в Анапе

По словам отдыхающих, сделать снимки за деньги им предлагают уже не так навязчиво
Евгения СОРОКА
Туристов зазывать стали практически шепотом.

Туристов зазывать стали практически шепотом.

Без чего просто невозможно представить себе отдых на курортах Черноморского побережья? Разумеется, без продавцов кукурузы и пляжных фотографов, активно зовущих сделать несколько снимков на память. Они появляются с началом курортного сезона. И каждый раз утомляют отпускников своими криками - надо же как-то привлечь внимание! Правда, в этом году, по словам отдыхающих, фотографы сменили тактику - они тише воды ниже травы.

Так, на Центральном пляже Анапы заметили предприимчивых коммерсантов в африканских одеяниях и с национальной атрибутикой в виде копий, ожерелий из костей и зубов акул. Вот только «окучивают» туристов они практически шепотом.

- Раньше как было - идут с криками «оба-на-бамбуча», «шашлык-машлык» обещают сделать из того, кто откажется от фото. А сейчас просто тихонечко подходят, чуть ли не на пальцах объясняют, что они предлагают. Даже не слышно их, - рассказывает автор видео, которая запечатлела подозрительно тихих пляжных фотографов.

Скорее всего, они боятся попасть на глаза правоохранителей, которые постоянно проводят рейды на пляжах Анапы. Сотрудники полиции вместе с представителями администрации и казачества обходят набережные, спускаются к морю, чтобы проконтролировать соблюдение миграционного законодательства. Зачастую выходцы из африканских стран, оказывающие отдыхающим услуги, находятся на территории России незаконно, да и разрешения на осуществления трудовой деятельности у них нет.

Стоит отметить, что в Анапе, несмотря на закрытый аэропорт, туристов меньше не стало.

- Большое количество людей все равно традиционно едет сюда железнодорожным и автомобильным транспортом. Анапа среди кубанских курортов удобнее всего расположена, - рассказывал ранее мэр Анапы Василий Швец. - Туристам доступны железнодорожный, автомобильный, морской и воздушный транспорт. Отсутствие авиарейсов дискомфортно для тех, кто привык летать, но не трагично для курорта.

АнапаТуризм: Пляжи