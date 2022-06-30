Истошно не кричат, но продолжают донимать. Туристов шокировали пляжные фотографы в Анапе

Туристов зазывать стали практически шепотом.

Без чего просто невозможно представить себе отдых на курортах Черноморского побережья? Разумеется, без продавцов кукурузы и пляжных фотографов, активно зовущих сделать несколько снимков на память. Они появляются с началом курортного сезона. И каждый раз утомляют отпускников своими криками - надо же как-то привлечь внимание! Правда, в этом году, по словам отдыхающих, фотографы сменили тактику - они тише воды ниже травы.

Так, на Центральном пляже Анапы заметили предприимчивых коммерсантов в африканских одеяниях и с национальной атрибутикой в виде копий, ожерелий из костей и зубов акул. Вот только «окучивают» туристов они практически шепотом.

- Раньше как было - идут с криками «оба-на-бамбуча», «шашлык-машлык» обещают сделать из того, кто откажется от фото. А сейчас просто тихонечко подходят, чуть ли не на пальцах объясняют, что они предлагают. Даже не слышно их, - рассказывает автор видео, которая запечатлела подозрительно тихих пляжных фотографов.

Скорее всего, они боятся попасть на глаза правоохранителей, которые постоянно проводят рейды на пляжах Анапы. Сотрудники полиции вместе с представителями администрации и казачества обходят набережные, спускаются к морю, чтобы проконтролировать соблюдение миграционного законодательства. Зачастую выходцы из африканских стран, оказывающие отдыхающим услуги, находятся на территории России незаконно, да и разрешения на осуществления трудовой деятельности у них нет.

Стоит отметить, что в Анапе, несмотря на закрытый аэропорт, туристов меньше не стало.

- Большое количество людей все равно традиционно едет сюда железнодорожным и автомобильным транспортом. Анапа среди кубанских курортов удобнее всего расположена, - рассказывал ранее мэр Анапы Василий Швец. - Туристам доступны железнодорожный, автомобильный, морской и воздушный транспорт. Отсутствие авиарейсов дискомфортно для тех, кто привык летать, но не трагично для курорта.