«Фасад здания - хоть сейчас въезжай!»: в мэрии Краснодара рассказали, что будет с долгостроем ЖК «Скала» на Аэродромной

Недостроенный небоскреб находится в самом центре города. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Бетонная коробка, что находится в самом центре города, простаивает с 2015 года. Именно тогда стройку на объекте официально заморозили. Хотя проект был грандиозным. Многие с нетерпением ждали, когда он воплотится в жизнь. Застройщик взялся возвести шикарный жилой комплекс с панорамными окнами. На пересечении улиц Северной и Аэродромной должны были появиться две 25-этажные башни. Внутри - 450 апартаментов со свободной планировкой. Кроме того, предполагались помещения и под офисы, торговые точки. При этом на крыше комплекса собирались создать зоны отдыха и универсальную спортплощадку. Отсутствие места под стоянку рядом никого не смущало, ведь парковка располагаться должна была внутри самого ЖК.

Техника затихла после того, как в крае начал действовать запрет на возведение высоток этажностью больше 12. Разумеется, ЖК «Скала» в эти рамки не вписывался. Застройщик пересмотрел проект - он снизил этажность с 25 до 19. При этом часть этажей должны были стать подземными. Кроме того, пришлось пересмотреть и целевое назначение части помещений.

Проект был грандиозным, но, увы, в жизнь так и не был воплощен.

Несмотря на это, стройка так и не возобновилась. Среди горожан стали ходить слухи, что здание, скорее всего, снесут. Однако в администрации Краснодара эту информацию не подтверждают.

- 15 августа 2018 года департамент архитектуры внес изменения в разрешение на строительство в части технико-экономических показателей объекта. Этажность снизили до 19 этажей (16 и восемь — на других уровнях здания), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Срок действия разрешения на строительство продлен до 3 декабря 2024 года.

С 2015 года картина не меняется - стройку заморозили.

Напомним, в мае 2021 года Евгений Первышов, теперь уже бывший мэр Краснодара, рассказывал, что администрация заинтересована в том, чтобы дом достроили.

- Инвестор ведет работы по перепроектированию этого здания, это, конечно, занимает время, - рассказывал Евгений Первышов в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар». – Но администрация города заинтересована, чтобы этот объект был закончен и в городе исчезли все недостроенные здания.

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