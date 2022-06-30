Треть станицы на Кубани осталась без воды из-за аварии на скважине

Власти обещают максимально быстро решить проблему

Каждое утро в небольшой станице Алексеевской Тихорецкого района можно увидеть толпы людей с пустыми ведрами и пятилитровыми бутылками – они выстраиваются вдоль дороги и ждут водовозчика. Здесь треть станицы осталась без воды из-за аварии на скважине. По словам местных жителей, они так живут уже больше недели. А постоянные перебои случаются уже четыре месяца, кто связывает это с банкротством водоснабжающей организации, а кто-то уверен – вода пропадает из-за массовых поливов весной и летом и понижением общего давления.

- Живем, как в средневековье. Воды нет. Иногда к знакомым ходим купаться, благо есть сочувствующие и понимающие на другом конце станицы. Воду подвозят каждый день, но пожилые люди, конечно, много не унесут. Да и не всегда успеваем вообще ее набрать, когда нужно срочно уехать, - рассказывают жители Алексеевской.

Станичники спасаются тем, что у некоторых во дворах еще остались колодцы. Последние десятилетия эти гидросооружения считали устаревшими, их просто засыпали за ненадобностью. А вот оказалось, что и в 21-м веке колодец может оказаться роскошью и спасением.

В Алексеевской женщины-умелицы даже придумали, как без воды в кране пользоваться стиральными машинками.

- Мы, чтобы постирать, заливаем воду из полторашки в отверстие для порошка в моменты забора воды, и машинка работает, - делятся местные жительницы, гордясь, что нашли выход из сложной ситуации, но при этом понимающе грустят, что такие эксперименты могут быть плачевными для техники.

20 лет в поселении поставщиком услуг по водоснабжению выступала компания «Энергосервис». В марте этого года предприятие обанкротилось. Этого добились местные власти. Но только вот все имущество, в том числе и скважины, которые вышли из строя, остались на балансе предприятия. Следствие – администрация не имеет права реконструировать их из бюджетных средств.

- Еще в 2002 году ЗАО имени Мичурина, а до этого переживший приватизацию колхоз с одноименным названием, передало в собственность ООО «Энергосервис» пять артезианских скважин и две водонапорные башни Рожновского. Но право собственности на объекты недвижимости должным образом не оформлены. Поэтому решается вопрос, чтобы при банкротстве эти объекты не отчуждались. Артезианские скважины и две водонапорные башни будут переводить в собственность администрации поселения, - сообщили в прокуратуре.

При этом на оформление объектов водоснабжения в собственность администрации может уйти и год. Только к этому времени, после капитального ремонта, в Алексеевской удастся наладить водоснабжение без перебоев. А пока власти делают все возможное, чтобы спасти ситуацию – сейчас эксперты изучают причину поломки насоса на скважине.

- Характер работ на скважине будет зависеть от того, что скажут эксперты. Оборудование достали, заключение будет завтра. И только после него мы сможем сказать, сколько времени потребуется на восстановление водоснабжения в станице. А по поводу «Энергосервиса»: суд будет осенью, после решения мы сможем забрать имущество и приватизировать все объекты водоснабжения в муниципальную собственность и капитально отремонтировать их. У нас уже есть понимание работ и план, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Алексеевского сельского поселения Николай Михайлов.