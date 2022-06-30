Кадры с необычным зрелищем вызвали обсуждения в Сети. Фото: кадр из видео/youtube.com/FILINVIDEOS

В Сети обсуждают эффектное видео посадки самолета в Сочи при смерче. Сразу несколько пабликов опубликовала ролик известного на Youtube автора Filinvideo, в объектив которого всегда попадают необычные кадры лайнеров, заходящих на посадку или поднимающихся в воздух.

На кадрах, которые вызвали большой интерес у пользователей, виднеется вихревой столб. Смерч "гулял" у берегов Адлерского района курорта. А через несколько секунд в обзор камеры попадает заходящее на посадку воздушное судно. В ролике видно, что самолет удачно приземлился. При этом автор на своем смартфоне показывает данные маршрута лайнера - прежде чем сесть, ему пришлось сделать несколько кругов в воздухе.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ролик был снят не в июне 2022 года, когда в Сочи были смерчи, а еще осенью 2021 года. Об этом говорит сам автор видео на своем Youtube-канале, который только сейчас решил поделиться эффектным роликом, на котором Airbus A320-214 заходил на посадку.

Кадры с необычным зрелищем вызвали обсуждения в Сети. Пока одни восторгаются мастерством пилота и филигранной посадкой, другие уверяют, что на видео очевидный фотошоп. Воздушное судно добавили с помощью графики.

- На видео явно миксом наложили самолет на смерчь. Даже видно, что лайнер двигается отдельно от смерча, чего быть не должно, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» видеомонтажер Сергей Надеждин. - Уверен, что здесь было два ролика - отдельно сняли самолет и вихрь, а затем просто совместили эти видео.

Напомним, в 2017 году интернет «взорвали» видеозаписи с сочинского пляжа, где видно, как самолет идет на посадку в аэропорт Адлера, несмотря на воронки смерчей. В грозовом небе было как минимум три огромных воронки, но очевидцы говорили о том, что их было 12.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Сочи пилот не испугался смерча и посадил самолет

Очевидцы смогли заснять воздушное судно в грозовом небе (читайте далее)