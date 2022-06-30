Стажировка как способ найти работу мечты

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Большинство работодателей хотят видеть в штате опытных специалистов, но чтобы получить этот самый бесценный опыт, выпускники и даже студенты уже должны где-то поработать к своим 20. Один из вариантов набраться знаний на практике и разорвать этот круг - летняя стажировка.

Бесценный опыт

Пожалуй, особенно актуальна для студентов стажировка именно летом, потому что дает возможность поработать в свободное от учебы время. Кроме того, - это неплохой шанс заработать на поездку на море, например. Или на что-то другое. В любом случае, деньги лишними не будут.

Само собой, подобный вариант трудоустройства выгоден студенту. Молодой специалист получает бесценный опыт и нарабатывает портфолио. Это также может помочь определиться с будущей профессией и местом работы.

Стажировка важна и для работодателя. Несмотря на то, что для этого необходимо разработать специальную программу по обучению новичков и создать для них все необходимые условия. Однако в будущем компания может получить готового для конкретных задач перспективного специалиста.

IT в приоритете

Портал YounGo, который занимается отбором молодых специалистов и их трудоустройством, опросил около 500 директоров HR-сектора российских компаний. Выяснилось, что самой популярной и востребованной для стажировки сферой является IT и цифровые технологии.

Следом примерно в равных частях идут направления, связанные с маркетингом, продажами, финансами, а также производством.

Работодатели охотно соглашаются на совмещение стажировки и учебы. Но только в том случае, если студент подберет оптимальный график, способный удовлетворить обе стороны.

Половина из опрошенных представителей предприятий готовы предложить исключительно программы по летнему обучению с более глубоким погружением в специальность. При этом длительность стажировки не превышает трех месяцев.

Рост интереса

Компания CourseBurg по результатам собственного исследования, которое приводит РИА Новости, пришла к выводу, что за последние несколько лет в России существенно вырос интерес к стажировкам. Причем не только со стороны работодателя, но и студента.

Выводы были сделаны на основании изучения поисковых запросов по профильному направлению в интернете.

Стажировкой в основном интересуются молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет, проживающие в крупных российских городах. Предсказуемо, лидерами являются Москва и Санкт-Петербург. Пик активности приходится на весну, то есть перед летними каникулами, и на осень.

Шаг к будущей профессии

В Краснодарском крае собственная программа по летней стажировке есть у МТС.

Преимущественно компания приглашает на стажировку студентов вузов и сузов попробовать себя на позициях инженеров, разработчиков, аналитиков, экспертов в Big Data и ИИ. Кроме того, требуются специалисты по HR, продажам, маркетингу и закупкам, дизайнеры.

Компания выделяет молодым специалистам опытных наставников и дает возможность работать от 20 до 40 часов в неделю в течение двух-шести месяцев. Практикант получает зарплату и может самостоятельно сформировать удобный для себя график работы.

Подобную программу МТС запускает уже не первый год. Перечень необходимых специалистов варьируется в зависимости от свободных вакансий на конкретный момент. Самыми востребованными являются студенты, обучающиеся по направлениям IT и связь.

Соискателям предлагается пройти трехэтапный конкурсный отбор. Все начинается с резюме. Второй этап представляет собой интервью со специалистом из HR-отдела. Финал - собеседование с руководителем. В конкурсе могут принять участие студенты всех курсов в возрасте от 18 до 23 лет. Кстати, порядка 10% стажеров впоследствии устраиваются в МТС на постоянной основе.