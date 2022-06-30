Прогноз погоды на июль в Краснодаре 2022: африканская жара обрушится на Кубань

Фото: Михаил Першин

Африканская жара пришла на Кубань. Уже второй месяц она мучает жителей и гостей региона. На пике столбики термометров прогреваются до плюс 35-40 градусов, и это – в тени.

Поэтому прогноз погоды на июль в Краснодаре 2022 люди ждали с опасением. Они боялись, что африканская жара задержится на Кубани еще на месяц. И не ошиблись.

По прогнозам синоптиков, пекло отступит всего на пару дней в начале месяца. Когда максимальная температура воздуха не превысит 30-32 градусов днем.

- Уже четвертого числа воздух прогреется до плюс 33, пятого – до плюс 35, – говорят метеорологи.

Прогноз погоды на июль в Краснодаре 2022 обещает пекло как минимум десять дней. Слегка отступит жара лишь к середине месяца, когда на Кубани зарядят дожди. Будут ли это залповые ливни, пока непонятно. Но продлятся они как минимум два дня – до 13-го числа.

- Причем температура воздуха опустится до рекордных 24 градусов, – объясняют специалисты.

Прогноз погоды на июль в Краснодаре 2022 обещает возвращение африканской жары во второй половине месяца. Уже 15-го числа столбики термометров прогреются до плюс 34 градусов. И в дальнейшем эти значения будут только расти.

- Небольшое похолодание ожидается 17 июля. Тогда на Кубани зарядят дожди, а температура воздуха опустится до 26 градусов, – заключают синоптики.

Только продержится такая погода всего несколько часов. Уже на следующее утро воздух прогреется до плюс 35 градусов. И такие значения установятся на две недели.

Прогноз погоды на июль в Краснодаре 2022 обещает жаркую концовку месяца. Ожидается, что 28 и 29 июля воздух прогреется до плюс 40 градусов.