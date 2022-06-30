Прогноз погоды на июль в Сочи 2022: мощные ливни накроют курорт

Фото: Михаил Першин

Непогода приходит на курорт по расписанию – каждое лето. Она становится такой же частью отдыха, как купание в море и поедание морских деликатесов. Причем наступает стихия неожиданно, буквально за пару часов палящее солнце затягивают тучи и обрушиваются залповые ливни.

Прогноз погоды на июль в Сочи 2022 обещает дождливое начало месяца. Мощные ливни зарядят на курорте уже первого числа. Вместе с ними на побережье Черного моря придет похолодание. Температура воздуха опустится до плюс 24 градусов.

- Распогодится на курорте уже второго июня. Но это не значит, что придет резкое потепление, – говорят синоптики.

Прогноз погоды на июль в Сочи 2022 обещает холодное начало месяца. Максимальная температура воздуха до 10-го числа не превысит плюс 24-26 градусов. Причем ночами она будет понижаться до +18...20.

- Зато отступят ливни. Они прекратятся до 10 июля, – добавляют метеорологи.

Вместе с дождями на курорт придет похолодание. За пару дней столбики термометров сбросят еще около четырех-пяти градусов.

Причем дожди продлятся минимум четыре дня. По словам экспертов, распогодится на побережье Черного моря не раньше, чем к середине месяца.

- Вместе с ливнями уйдут и легкие холода. Столбики термометров сразу поползут вверх, – заключают синоптики.

Прогноз погоды на июль в Сочи 2022 обещает жару во второй половине месяца. Придет она неожиданно – за пару дней. Когда воздух прогреется до плюс 30 градусов. И такая температура задержится на пару недель.

Ожидается, что 29 июля станет самым теплым днем месяца. Тогда воздух прогреется до плюс 32 градусов.