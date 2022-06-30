Стало известно, почему звезда команды Сергея Галицкого не уехал в топ-клуб

Эдуард Сперцян Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Эдуард Сперцян – звезда футбольного клуба «Краснодар». Он пришел в академию «быков» в 10 лет. Сейчас ему – 22. Игрок выступал за юношеские команды, зажигал за «Краснодар-2» и ждал шанса в основе. Он выпал на 2020 год.

Тогда Эдуард Сперцян дебютировал за «Краснодар», но не стал игроком старта. За год он отбегал всего 142 минуты в российской премьер-лиге, но уже сменил раздевалку. Перетащил все вещи на базу основной команды и раскрылся.

Прошлый сезон он начал уже в основном составе. Но долгое время был в тени легионеров. Они тащили одеяло на себя, но уехали из России весной.

Тогда Эдуард Сперцян примерил роль лидера. Он быстро стал главным снайпером команды и лидером раздевалки. А европейские топ-клубы открыли охоту на звезду команды Сергея Галицкого. Его хотели французская «Ницца» и немецкий «Байер».

По данным СМИ, первые даже высылали оффер. Но игрок его не принял. Позже на Эдуарда вышел «Хоффенхайм». Но дальше разговоров дело не пошло. А Сперцян вернулся в расположение «Краснодара».

Из-за выступлений за сборную Армении он получил дополнительный отпуск. Пресса связывала его со скорым отъездом игрока. Якобы футболист сидел на чемоданах и ждал звонка от «Краснодара».

Только эта информация не подтвердилась. По данным портала Metaratings, команда Сергея Галицкого не приняла предложения по игроку из-за суммы трансфера. Она была слишком заниженной.

Неизвестно, сколько «быки» планировали выручить за воспитанника. Но ни один клуб этот ценник не потянул. Поэтому Эдуард Сперцян остался в команде и уже забил первый гол этим летом. Он отличился в товарищеской встрече против «Ростова» (2:0), реализовав пенальти.

Напомним, что соглашение Эдуарда Сперцяна с «Краснодаром» действует до 30 июня 2024 года. По данным портала Трансфермаркт, стоимость футболиста составляет три миллиона евро. То есть за год она увеличилась сразу в три раза.