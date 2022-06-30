Стало известно, кто станет главным тренером ФК «Сочи»

Кристиан Нобоа Фото: пресс-служба ФК Сочи

Этим летом футбольный клуб «Сочи» лишился главного тренера. Владимир Федотов уехал на повышение в Москву. Он возглавил ЦСКА и утащил за собой тренерский штаб.

Случилось это после лучшего сезона в истории «Сочи». В мае «барсы» стали серебряными призерами российской премьер-лиги.

Причем в последнем туре южане разбили «Динамо». Бело-голубых устраивала даже ничья, чтобы взять серебро. Они опережали соперника по дополнительным показателям. Но команда Федотова победила – 5:1 – и увезла медали на юг.

Так, команду принял Вадим Гаранин. Ранее он возглавлял «Енисей». За полгода в Красноярске тренер вывел «львов» в полуфинал Кубка России и до последнего тура боролся за повышение в классе – они выступили в ФНЛ (второй по силе лиге страны).

Вместе с ним на юг укатили четыре помощника. Александр Аверьянов, Дмитрий Мантуш и Илья Гердт вошли в тренерский штаб «Сочи».

Теперь его пополнил еще один специалист – Александр Точилин. Причем он стал главным тренером команды. Об этом сообщил портал «Чемпионат».

Отмечается, что должность Александра Точилина будет формальной. У Вадима Гаранина банально не было лицензии Pro для работы главным тренером команды РПЛ.

Отмечается, что «Сочи» не называл Вадима Гаранина главным тренером. Новость о переходе специалиста он сопроводил формулировкой «первый новобранец».

Последним клубом Александра Точилина был «Олимп-Долгопрудный», который выступал в ФНЛ. Он принял команду в феврале 2022-го, а ушел – в апреле. То есть спустя два месяца после назначения.

Ранее специалист заявлял о желании принять столичное «Динамо». Бело-голубые остались без тренера после ухода Сандро Шварца.

Напомним, что Александр Точилин уже работал в «Сочи». Вместе с ним «барсы» взяли серебряные медали ФНЛ и впервые в истории вышли в РПЛ.

Но задержаться у руля южан у тренера не получилось. После провала на старте сезона он подал в отставку, а его место занял Владимир Федотов.