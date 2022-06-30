В аэропорту Сочи изменится схема заезда на парковку с 1 июля

В международном аэропорту Сочи изменится схема заезда на парковку. Фото: Олег УМАРОВ

В международном аэропорту Сочи изменится схема заезда на парковку. С июля водителям стоит быть предельно внимательными для избежания ДТП. Нововведения, помимо суточной парковки, коснутся также и грузового терминала.

Схема заезда на служебную парковку. Фото: https://t.me/SouthAirports

- С 1 июля 2022 года с 10:00 утра изменится схема въезда на суточную парковку, также нововведения касаются грузового терминала, - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

Схема заезда на грузовой терминал. Фото: https://t.me/SouthAirports

Теперь проехать на территорию парковки можно будет через шлагбаум, который установлен на въезде. Стоит отметить, заезд на служебную парковку начнет осуществляться через первый поворот направо. Схема изменения проезда прилагается.

Схема заезда на парковку аэропорта. Фото: https://t.me/SouthAirports

Напомним, что в аэропорту Сочи предусмотрено более 1000 машиномест для парковки автомобилей. Первые 15 минут при въезде - бесплатные.

Автомобили можно оставить как на краткосрочное, так и на длительное хранение на парковках аэропорта. Стоимость одного часа или суток зависит от удаленности от терминала.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, парковка на привокзальной площади обойдется в 250 рублей за час и 1200 рублей в сутки. За один час на суточной парковке вам придется заплатить 150 рублей, а за сутки - 700 рублей. Оплатить место для своего автомобиля можно наличным и безналичным способом в специальных терминалах. Они установлены в каждом секторе паркинга.

Для жителей Сочи и туристов с ограниченными возможностями здоровья любая парковка бесплатна.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи появилась услуга трансфера багажа, а также открылись новые направления.