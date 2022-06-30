«За скорость надо доплатить»: Заведующий судмедэкспертизой в Адыгее организовал бизнес на костях

Заведующий судмедэкспертизы по Адыгее получал взятки в размере от 19 до 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заведующий одного из экспертных учреждений Адыгеи стал фигурантом уголовного дела. Во внимание следователей он попал после того, как погорел на взятках. Деньги, как полагают в СК республики, он регулярно брал с родственников умерших. За благодарность в конвертах судмедэксперт обещал, что поможет избежать бумажной волокиты.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все началось в августе 2021 года. Тогда к 40-летнему заведующему одного из экспертных учреждений республики обратились родственники умершего мужчины. Они попросили специалиста помочь им со вскрытием. Тот согласился провести процедуру быстро, но за помощь потребовал гонорар - 35 тысяч рублей. Как только семья перевела деньги, судмедэксперт сделал свою работу и передал тело родне.

Как позже выяснилось, этот случай был не единичный. Легкие деньги для заведующего стали неплохим источником дополнительного дохода. Родственники хотели избежать бумажной волокиты, чтобы скорее пережить трагическое событие. Подозреваемый это быстро понял, потому поставил взятки на поток и таким образом организовал настоящий бизнес на костях.

Более того, к врачу периодически подключались и коллеги. В ноябре 2021 года заведующий вместе с одним из экспертов выдали необходимые документы родственникам. При этом вскрытие они не проводили, хотя того и требует закон.

- По их просьбе медицинское свидетельство о смерти было выдано без вскрытия тела и проведения судмедэкспертизы. За свою помощь подозреваемые получили 35 тысяч рублей, - уточняют в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее. - На данный момент этот специалист также проходил по делу как подозреваемый.

Но правоохранители не исключают, что во время разбирательств могут всплыть и другие сотрудники бюро СМЭ. Ведь уже известно, что судмедэксперт причастен к еще 10 аналогичным эпизодам.

- В следственный отдел поступила информация из полиции о том, что судмедэксперта подозревают в аналогичных случаях взяточничества. С апреля по июнь 2022 года возбуждено еще 10 уголовных дел, - добавляют в СК республики. - Минимальная сумма взятки составила 19 тысяч рублей, максимальная - 100 тысяч рублей.

Сколько всего судмедэксперт заработал на скорби жителей Адыгеи, в интересах следствия пока не разглашается.

- На данный момент ему вменяют ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере". В расследовании эпизода с коллегой добавилась еще одна статья п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору", - рассказали в пресс-службе Следкома по Адыгее.

Статьи серьезные. Если суд признают их виновными, то им грозит от семи до 12 лет тюремного заключения.

КСТАТИ

Судмедэксперт по-прежнему числится в штате

По данным «КП» - Кубань», на сегодняшний момент заведующий судмедэкспертизы пока не снят с должности. После того как началось уголовное расследование, его поместили под домашний арест. Однако следователи добились ужесточения меры пресечения.

- Подозреваемый неоднократно нарушал ограничения. Потому следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, которое суд удовлетворил, - добавляют в ведомстве.

Сейчас следователи выявляют другие аналогичные факты незаконных действий подозреваемого. Так что не исключено, что количество уголовных дел в отношении судмедэксперта может увеличиться.