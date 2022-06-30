В Краснодаре новые нормы градостроительного проектирования изменят площадь школ и детских садов

По новым нормам градостроительного проектирования в Краснодаре будет строиться больше школ и детских садов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Темой 38-го внеочередного заседания гордумы Краснодара стали изменения в местные градостроительные нормы. Городские школы, детские сады, объекты здравоохранения и парковки при жилых комплексах будут проектироваться исходя из этих поправок.

— Корректировка городских градостроительных норм продиктована жизнью и развитием краевого центра. Также мы должны были учитывать региональные и федеральные параметры, которые также подчиняются времени и меняются. Важно понимать, что цель всех изменений – желание сделать наш город более удобным и комфортным, - прокомментировал глава департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

Количество мест в детских садах и школах теперь будет рассчитываться согласно официальным данным численности населения. Путем деления общей площади проектируемой застройки на 22 кв. м будет определяться количество мест будущего соцобъекта. Как заверили парламентарии, новая формула позволит строить больше детских образовательных учреждений. Изменится и расчет площади земельных участков под школами и детсадами. Они станут больше.

- Вдвое вырастет величина, которую закладывают при проектировании объектов здравоохранения. Если раньше это было 18,15 посещений в смену на тысячу горожан, теперь станет 35 посещений на такое количество прикрепленных к объектам пациентов. В пять раз вырастет и количество карет скорой помощи. Не 1 на 10 тысяч жителей мегаполиса, а 5 машин неотложки на 10 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Благодаря новым нормам, застройщики будут сразу при проектировании жилых кварталов закладывать объекты улично-дорожной сети – проездов, дорог, тротуаров и велосипедных дорожек. Но при этом сократится количество паркомест возле многоквартирных домов. Эти меры, по мнению законотворцев, должны заставить отказаться краснодарцев от личного транспорта в пользу общественного.

- Принятый документ фактически является новым этапом развития краевого центра. Работа над ним длилась более года, - сообщил председатель комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Гордумы Андрей Анашкин.